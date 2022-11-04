旅展首日飯店集團開紅盤 進場人數較去年成長51.9%！

2022 ITF台北國際旅展今(4)日盛大開展，因是旅遊解禁後的第一場實體旅展，各家充滿期待。旅展首日，進場人數達30,572人次，較2021成長51.9%；多家飯店集團也開出紅盤，老爺酒店集團睽違一年未曾販售、全台10家飯店適用的3,200元聯合住宿券，掀起排隊熱潮，有多位百萬刷手現身搶購，集團線上開賣4天加上現場開賣首日，銷售業績已突破1.2億元。

老爺酒店集團表示，相較去年同期成長18%。綜觀今年ITF旅展趨勢，民眾關注老爺酒店商品包含三大類，分別是效期長達一年半的聯合住宿券、14家餐廳通用的聯合餐飲券，以及各家老爺推出的限定住宿券。

晶華國際酒店集團現場首日業績近3,000萬，加上10/21起開跑的線上旅展業績4,300萬、目前旅展總業績約7,300萬，預估周末可突破億元大關。業者指出，統計今日最受歡迎的票券皆為自助餐券，分別是「栢麗廳平日下午茶雙人券」、「栢麗廳平日午餐雙人券」以及「泰市場平日午餐雙人券」，單個品項皆賣出超過千張的佳績。

今日晶華攤位排隊人龍從12點開展後，即綿延數公里，隊伍從I區一路延伸到J區的主入口，顯示出民眾對於飯店票券的熱愛。今日單筆最大宗訂單為總金額約250萬的企業福委會代表，票券組合包括了各式餐券和住宿券。

寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店聯手參展，首賣當日表現亮眼。旅展現場業績破千萬，加上10月11日開跑的寒舍線上旅展、10月28日開跑的快閃櫃，以及首次開賣的寒舍APP，整體業績加總近6,000萬元。

凱撒連鎖飯店首賣日現場業績為500萬元，較去年成長近15%，今年銷售項目增加至10款(去年為4款)，包括常態性商品「聯合住宿券」、「聯合餐券」，再新增「板橋X墾丁凱撒南北雙城券」，以及7款「飯店限定券」，現場消費滿萬可參加幸運大輪盤抽獎，開賣不到兩小時即有消費者單筆購買220張住宿券、330張餐券共72萬元，抽中免費聯合住宿券3張帶回家。