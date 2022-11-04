雙11小資族必搶「網購零食」！momo購物網盤點10大夯品

涮嘴療癒的休閒零食，堪稱吃貨在雙11手刀囤貨的下單首選，momo購物網盤點1雙11必囤的10大國內外零食選品，除了海外熱銷的話題洋芋片，台灣人氣食品大廠出更新招，紛紛翻玩零食周邊商品如保溫杯、悠遊卡、帆布袋等，而健康風潮討論度激增，帶動低糖少鹽、無添加的天然系點心晉升受到消費者青睞的生力軍。momo購物網即日起至11月15日限時祭出「雙11美食盛典」，集結超過千家熱夯品牌陣容、10萬件零食下殺5折起，再加碼指定商品下單滿額登記抽哈根達斯單球券、200元momo幣等好禮。

夯遍日本零食界的品客保溫杯終於推出台灣限定版，momo購物網獨家「品客保溫杯組」是療癒的藍色款，神還原的超萌罐裝外型令人忍不住手刀收藏。組合含8入洋蔥或原味洋芋片隨心選，全新升級的薯片色澤金黃、口感更酥脆，洋芋片控絕對要入手。即日起至11月13日活動價539元。

開賣即秒殺的「華元蚵仔煎悠遊卡餅乾量販盒」倒數回歸！內含掀起搶購潮的蚵仔煎悠遊卡，還有實用的經典帆布袋，從外型包裝到印花細節都完美翻玩台味滿分的蚵仔煎洋芋片，6包組11月11日一日限量搶購活動價599元。

momo獨家限量販售的「Lay’s樂事秋日野餐旅行組」，本次重磅加碼質感爆棚的14吋手提行李箱與造型吊牌，打開有奇多、多力多滋、樂事等，好吃好看又好拍，活動價599元。

被譽為英國最好吃洋芋片的「Tyrrells泰勒思英國洋芋片」，選用當地最好的女王級品種馬鈴薯、全手工製成，保留馬鈴薯皮的切片與原始風味，不含人工添加劑、無麩質，口感酥脆紮實卻不硬，6包組即日起至11月13日活動價579元。

韓國超商熱賣、主打慢火烘烤的「好麗友預感香烤洋芋片家庭號」，不僅非油炸無負擔，波浪厚切更完整呈現馬鈴薯香氣，momo購物網激推3大人氣口味：經典原味、起司焗烤、好評炒洋蔥，堪稱看片追劇的首選，6入組即日起至11月13日活動價666元。

迪化街熱銷伴手禮「Monkey Mars火星猴子蝴蝶酥餅乾／奶酥曲奇餅乾」以鐵盒手工餅乾禮盒走紅，從奶油、咖啡、巧克力、抹茶小圓餅奶油蝴蝶酥到鬆軟可口曲奇餅，香醇滋味讓人回味無窮，3盒組11月8日、11月11日活動價999元。

momo購物網獨家推出250g大份量限定款「丹尼船長米米花手炒鹽味焦糖味」，以宜蘭冬山好米烤製米花，包覆師傅每日慢火熬煮一小時的絲滑焦糖，7分鹹甜混搭3分焦香，以微苦誘人的風味晉升大人系零嘴，2包組即日起至11月13日活動價490元。

話題網購夯品「果蒔制研所非油炸爆薏仁」嚴選台灣在地紅薏仁純手工製作，採健康低溫烘烤、高壓熟成，口感極佳完勝爆米花，激推椰花蜜、金沙鹹蛋及辣味墨西哥口味，6入組11月8日至11月13日活動價699元。

「盛香珍堅果量販盒」每盒有28小包，種類豐富的每日堅果、無調味綜合果通通有，11月momo購物網獨家搶先上市薄鹽養生綜合果，兼具天然堅果營養素與涮嘴脆口感，在滿足口腹之欲時也降低身體負擔，2盒組11月8日至11月13日活動價999元。