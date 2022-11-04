林心如站台FENDI台中店 高衩配亮片跟鞋 性感賣萌

隨著景氣回溫，精品品牌也逐漸加碼台北以外的重要城市。FENDI今日邀請到林心如、吳思賢與曾之喬同場出席台中新光三越女裝店重新開幕，並獻上2022秋冬多款Baguette新品，以及結合亮片、刺繡與明亮新色的風格穿搭推薦。佔地約30坪的空間內不僅帶來嶄新設計語彙，更因Baguette包問世25周年，推薦多款極少量的Baguette復刻經典包款，並巧妙運用Baguette造型在包款、衣服、鞋履、襪套上，成為本季秋冬的搶眼必備單品。

今日出席活動時，林心如以白色Baguette造型毛衣搭配絲質開岔長洋裝，貴氣滿點，同時腳上的Colibri高跟鞋與Baguette包都加以亮片造型，搭配上O' Lock水晶造型項鍊與耳環，讓林心如宛如一枚行走的小行星、光芒四射。尤其她身上Baguette造型白色毛衣正反面都採不對稱設計，林心如再表示特別喜愛腳上以襪子搭配亮片高跟鞋的組合，趣味也討喜。

曾之喬的Baguette造型高領毛衣同樣融入FENDI經典的Baguette設計，尤其腳上的Baguette高根木屐與亮片造型短裙，混合了1970年代的Disco與日式風格，激盪出混搭活力。吳思賢身上則疊加了包含拼接色塊毛衣、尼龍短靴與Baguette造型襪套組等多款單品，展現了義式活力與與山岳生活風格的品味神融合。吳思賢另外也趣稱身上的Baguette包款讓他聯想到Netflix影集《毒梟聖徒》中的張震、黃政閔，並希望有機會在正拍攝的劇組中造型搭配，多口袋的設計，無論是耳機、充電線，都具有很好的分類區隔機能。

FENDI台中新光三越女裝店重新開幕後引入最新設計概念，例如以大片落地玻璃窗展現中台灣的開闊大氣，品牌經典的Pequin圖案則結合反光亮面和霧面銀色金屬條，因而帶出輕快感受。店內並有獨立女裝更衣室與專屬沙發區，無論閨密或好友都能在此共享愜意的購物時光。

而面對2022秋冬，FENDI倡議擺脫傳統的大地色系，同時大量運用串珠與刺繡工藝搭配櫻花粉與芥末綠，帶來衝突美感，並大量散見於包款、鞋履、板鞋、毛帽等不同單品。也由於今年恰逢品牌經典包款Baguette包25周年，FENDI並與珠寶品牌Tiffany、日本包款品牌Porter合作，同時Baguette更全新進化、化作迷你小巧口袋，全面出現在男女裝、派克大衣或長筒靴上，今日更為林心如、吳思賢與曾之喬讚不絕口、大呼喜歡。