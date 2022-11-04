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冬日陽光加入奢華感！TOM FORD香檳光芒系列有脫單靈藥

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
TOM FORD太陽輕吻訂製香檳四格眼盤，＃白熾琥珀／3,350元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD太陽輕吻訂製香檳四格眼盤，＃白熾琥珀／3,350元。圖／TOM FORD提供

有別於耶誕給人的既定印象，美妝品牌TOM FORD在今年冬天加入奢華氣息，以冬天太陽映照出著冰川的靈感發想，推出「太陽輕吻訂製香檳光芒系列」，將寒冷、冷冽感帶入晶瑩剔透的夢幻光澤當中，幻化成最奢華的晶燦美妝饗宴。

以往給人帶來高雅、時尚的TOM FORD，首推「神級眼影」限量四格眼盤，將冰川的晶瑩剔透又散發光芒的虹光霓虹光澤配置，搭出不挑膚色的的香檳色系。加上由燦光到柔霧的多重質地，讓高雅與時尚勾勒更有高級感。

2022年耶誕還推出限量必搶的「訂製香檳銀箔潤唇膏」，往年金箔設計首度也推出銀箔款式，讓歡慶時刻還能閃耀著光芒勾勒出香檳玻璃美唇，感應唇溫呈現柔嫩玫瑰色澤。

被網友譽為脫單靈藥的「太陽輕吻身體油」也推出限量香檳銀版，珍珠般的細緻偏光，輔以冬天里的光芒，將同款氣息一同映照，就像穿上一抹閃耀的霓光。

TOM FORD太陽輕吻訂製香檳四格眼盤＃冰川虹光／3,350元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD太陽輕吻訂製香檳四格眼盤＃冰川虹光／3,350元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD耶誕以太陽輕吻訂製香檳四格眼盤，霓照出冬陽映照冰川色澤。圖／TOM FORD提供
TOM FORD耶誕以太陽輕吻訂製香檳四格眼盤，霓照出冬陽映照冰川色澤。圖／TOM FORD提供
TOM FORD 太陽輕吻身體油隨身版45ml／1,600元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD 太陽輕吻身體油隨身版45ml／1,600元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD太陽輕吻訂製香檳銀箔潤唇膏／2,000元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD太陽輕吻訂製香檳銀箔潤唇膏／2,000元。圖／TOM FORD提供

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