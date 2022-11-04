聽新聞
test
0:00 / 0:00
冬日陽光加入奢華感！TOM FORD香檳光芒系列有脫單靈藥
有別於耶誕給人的既定印象，美妝品牌TOM FORD在今年冬天加入奢華氣息，以冬天太陽映照出著冰川的靈感發想，推出「太陽輕吻訂製香檳光芒系列」，將寒冷、冷冽感帶入晶瑩剔透的夢幻光澤當中，幻化成最奢華的晶燦美妝饗宴。
以往給人帶來高雅、時尚的TOM FORD，首推「神級眼影」限量四格眼盤，將冰川的晶瑩剔透又散發光芒的虹光霓虹光澤配置，搭出不挑膚色的的香檳色系。加上由燦光到柔霧的多重質地，讓高雅與時尚勾勒更有高級感。
2022年耶誕還推出限量必搶的「訂製香檳銀箔潤唇膏」，往年金箔設計首度也推出銀箔款式，讓歡慶時刻還能閃耀著光芒勾勒出香檳玻璃美唇，感應唇溫呈現柔嫩玫瑰色澤。
被網友譽為脫單靈藥的「太陽輕吻身體油」也推出限量香檳銀版，珍珠般的細緻偏光，輔以冬天里的光芒，將同款氣息一同映照，就像穿上一抹閃耀的霓光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言