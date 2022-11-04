冬日陽光加入奢華感！TOM FORD香檳光芒系列有脫單靈藥

有別於耶誕給人的既定印象，美妝品牌TOM FORD在今年冬天加入奢華氣息，以冬天太陽映照出著冰川的靈感發想，推出「太陽輕吻訂製香檳光芒系列」，將寒冷、冷冽感帶入晶瑩剔透的夢幻光澤當中，幻化成最奢華的晶燦美妝饗宴。

以往給人帶來高雅、時尚的TOM FORD，首推「神級眼影」限量四格眼盤，將冰川的晶瑩剔透又散發光芒的虹光霓虹光澤配置，搭出不挑膚色的的香檳色系。加上由燦光到柔霧的多重質地，讓高雅與時尚勾勒更有高級感。

2022年耶誕還推出限量必搶的「訂製香檳銀箔潤唇膏」，往年金箔設計首度也推出銀箔款式，讓歡慶時刻還能閃耀著光芒勾勒出香檳玻璃美唇，感應唇溫呈現柔嫩玫瑰色澤。