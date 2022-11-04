雙11換新手機！「地標網通」限時下殺67折起、最高省1萬元

雙11購物嘉年華即將登場，不只網購平台優惠盡出，實體通路也全力搶攻商機。手機通路商「地標網通」即日起至11月15日推出雙11超殺折扣，活動期間於全台任一門市購買指定熱門機型，最低下殺67折起、最高可省1萬元，iPhone 14空機優惠9折，雙11當天購買犀牛盾、蘋果官方認證的belkin等知名品牌配件還能享買1送1。

「地標網通」推出的雙11手機優惠包括三星最新「粉餅機」Samsung Galaxy Z Flip4下殺價22,990元（建議售價30,888元）；市面上唯一搭載6,000mAh超大電量的高CP值遊戲手機Asus ROG Phone 5s 下殺至19,990元（建議售價29,990元），折扣高達1萬元；iPhone 14 128GB下殺至25,800元（建議售價27,990元）、256GB下殺至28,500元（建議售價31,400元）、512GB推出9折特價34,990元（建議售價38,400）。平價熱賣機型如Samsung Galaxy A13、SONY Xperia 10 IV、OPPO Reno8等也提供最高達4,000元折扣。

即日起至11月15日於「地標網通」購買手機、不限機型都能參加抽獎，獎品包括Apple AirPods Pro、Samsung Galaxy Watch4 44mm LTE版、Samsung雙座充無線充電板（P4300）、Momax MagSafe行動電源、小米手環7等，抽獎結果將於11月20日公布在地標網通官網。11月11日當天在全台任一「地標網通」門市購買belkin、momax、犀牛盾、imos、hoda等知名品牌配件皆享買1送1。

「地標網通」近期積極展店，並首度進駐基隆，基隆愛三門市將於11月9日正式開幕，開幕當天到門市可免費領取限量衛生紙一串，還有多款熱門產品提供限量優惠，包括Apple AirPods Pro搭配MagSafe充電盒特價5,555元、Samsung Galaxy Buds2無線藍牙耳機特價2,222元、hoda充電線特價11元、Samsung 15W原廠快充充電頭特價99元、Samsung ITFIT 2合1手持無線吸塵器特價333元、Fujitek陶瓷電火鍋特價333元、小米手環7特價777元。若當天無法前往，11月9日至11月11日也可到基隆愛三店享belkin、momax、犀牛盾、imos、hoda等指定品牌配件買1送1優惠。