台北旅展基隆主題館推「暖心基隆遊」 山海特色美味

台北國際旅展今天起一連4天在南港展覽館展開，基隆市政府邀集借問站店家、創生商圈及特色伴手禮店家組成基隆館，主視覺將基隆充滿歷史底蘊的委託行商圈及美式特色酒吧搬進展館內，主打「暖心基隆遊」，推薦秋冬暖心遊基隆，享山海美味。

基隆市政府觀銷處長曾姿雯與藝人惟毅，推薦遊客到國門廣場欣賞朱銘的〈人間系列-紳士〉作品，順遊陽明海洋文化藝術館及委託行商圈，一路串聯正濱漁港、和平島、海科館及潮境公園等景點，沿途享用基隆特色火鍋及咖啡。

基隆的咖啡廳每家都有自家的特色，最熱門的就是海景咖啡，推薦基隆港畔、虎仔山上及正濱漁港色彩屋等周邊咖啡廳，基隆的火鍋也獨具特色，尤其是石頭火鍋和漁夫鍋，石頭火鍋先炒料再倒入高湯作為湯底、漁夫鍋則澎湃放入基隆當季新鮮的海鮮。

惟毅表示，他非常喜歡基隆的義美火鍋，必吃基隆特有的火鍋界的馬卡龍「蛋腸」、知名的「三記魚餃」以及手工吉古拉等火鍋料。

市府推出「暖心基隆遊」兌換券，只要到店家出示兌換卷就可兌換紀念品或折扣優惠。