快訊

基隆市長林右昌二度確診 2日晚間曾坐在蔡總統旁邊

雞排妹PO文「抽脂做壞了」挨告 法院判她要賠90萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北旅展基隆主題館推「暖心基隆遊」 山海特色美味

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台北旅展基隆主題館推「暖心基隆遊」，山海特色美味。圖／基隆市政府提供
台北旅展基隆主題館推「暖心基隆遊」，山海特色美味。圖／基隆市政府提供

台北國際旅展今天起一連4天在南港展覽館展開，基隆市政府邀集借問站店家、創生商圈及特色伴手禮店家組成基隆館，主視覺將基隆充滿歷史底蘊的委託行商圈及美式特色酒吧搬進展館內，主打「暖心基隆遊」，推薦秋冬暖心遊基隆，享山海美味。

基隆市政府觀銷處長曾姿雯與藝人惟毅，推薦遊客到國門廣場欣賞朱銘的〈人間系列-紳士〉作品，順遊陽明海洋文化藝術館及委託行商圈，一路串聯正濱漁港、和平島、海科館及潮境公園等景點，沿途享用基隆特色火鍋及咖啡。

基隆的咖啡廳每家都有自家的特色，最熱門的就是海景咖啡，推薦基隆港畔、虎仔山上及正濱漁港色彩屋等周邊咖啡廳，基隆的火鍋也獨具特色，尤其是石頭火鍋和漁夫鍋，石頭火鍋先炒料再倒入高湯作為湯底、漁夫鍋則澎湃放入基隆當季新鮮的海鮮。

惟毅表示，他非常喜歡基隆的義美火鍋，必吃基隆特有的火鍋界的馬卡龍「蛋腸」、知名的「三記魚餃」以及手工吉古拉等火鍋料。

市府推出「暖心基隆遊」兌換券，只要到店家出示兌換卷就可兌換紀念品或折扣優惠。

只要在基隆館拍照上傳及體驗「屬於哪種基隆魂」小遊戲，即可獲得精美好禮，全館消費滿500元不僅可以拿到「暖心基隆遊」兌換券，還可參加人人有獎抽獎活動，獎項包含海科館門票、手工皮革包、小卷醬、沖泡式海鮮米粉及香氛蠟燭等店家好物，買多送多，相當超值划算，基隆館攤位編號K508。

台北旅展基隆主題館推「暖心基隆遊」，山海特色美味。圖／基隆市政府提供
台北旅展基隆主題館推「暖心基隆遊」，山海特色美味。圖／基隆市政府提供

基隆港 火鍋 咖啡廳

延伸閱讀

國1坍方致通勤不易 網好奇：基隆房價「2原因」被打回原形？

國一南向汐止匝道仍擁塞 侯友宜：假日前要宣導民眾避免塞車

國道塞爆引藍綠交火 謝國樑提台鐵不能廢 蔡適應批可笑

國1汐止塌方塞爆 謝國樑提台鐵、捷運兼顧並拓寬聯外道路

相關新聞

雞排妹喜嫁日本醫 醫師：台日醫師收入有這些差異

雞排妹鄭家純在日本東京閃嫁32歲的小兒科醫師AKIRA，臉上全是幸福甜蜜，網友也紛紛送上祝福，恭喜她升格醫師娘。醫師沈政...

秋天會想到什麼？10件捎來秋意的活動 第一名現在吃正對時

日本人稱秋季是「食慾之秋」，也稱「收穫之秋」，是各類食物、穀物成熟的季節。每到秋天的季節，夜市就會出現糖炒栗子的身影，而各大美食品牌也會推出「栗子甜點」來迎接消費者，像是法國蒙布朗就是用栗子做為主食材製作而成，對甜食控來說，秋天就是要吃栗子，才有秋天感啊！而秋天想補氣養身，吃營養價值很高的栗子正適合。

IKEA拓點「選嘉義」跳過台南！ 意外引起兩地人激辯

瑞典家具零售企業IKEA（宜家家居）傳出將進駐嘉義縣展店，此消息一出，讓嘉義在地人興奮不已，但也讓台南人崩潰哀號，表示六都中就只有台南沒有IKEA，「是不是看不起台南人」？

「舊日廚房」重現 詹宏志以回憶留住離開的人

2015年，在為驟逝的妻子王宣一辦完「最後的派對」後，PChome Online網路家庭董事長詹宏志回到家中，面對著空盪...

林心如站台FENDI台中店 高衩配亮片跟鞋 性感賣萌

隨著景氣回溫，精品品牌也逐漸加碼台北以外的重要城市。FENDI今日邀請到林心如、吳思賢與曾之喬同場出席台中新光三越女裝店...

冬日陽光加入奢華感！TOM FORD香檳光芒系列有脫單靈藥

有別於耶誕給人的既定印象，美妝品牌TOM FORD在今年冬天加入奢華氣息，以冬天太陽映照出著冰川的靈感發想，推出「太陽輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。