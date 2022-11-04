雞排妹喜嫁日本醫 醫師：台日醫師收入有這些差異

雞排妹鄭家純在日本東京閃嫁32歲的小兒科醫師AKIRA，臉上全是幸福甜蜜，網友也紛紛送上祝福，恭喜她升格醫師娘。醫師沈政男說，日本和台灣醫師收入有些差異，日本有的醫師屬於派遣工作論件計酬，收入不能用台灣模式來推想。

在台灣民眾的觀念中，醫師擁有比其他行業高出許多的薪資和社會地位，大學入學，醫學系也是頂尖學生的第一志願，但全球各地醫師的收入和社經地位並不完全相同。鄭家純表示，交往過程中，另一半發現雙方收入有差距，他還認真學習投資，利用假日去做第二份工作來增加收入。

曾在日本行醫的網友說，日本醫師養成除了完成醫學院6年的課程，還要再經過2年的研修醫的實習，才能進入醫院工作。而在日本大學醫院，醫師薪水微薄，就算正職基本薪可能也在25萬日幣，加個值班費大概30萬日幣，所以多數醫師會到其他診所打工，或是設法自行開業，增加收入。