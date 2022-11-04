台灣大哥大雙11優惠！myfone購物3C逸品限時搶購1折起

雙11購物節好康不間斷，台灣大哥大myfone購物將於11月7日至11月12日祭出「最強3C在myfone」特惠活動，連續6天、每天5個時段限時限量搶購3C夢幻逸品，最低優惠1折起，包含原價34,900元的iPhone 14 Pro 128GB福利品搶購價26,888元；原價1,095元的小米手環7下殺1折，折扣後只要111元；原價49,800元的tokuyo Mini玩美椅搶購價17,111元，現省逾3萬2千元；活動期間下單任一商品，還可天天抽11,111元myfone購物電子禮券。台灣大哥大網路門市也推出申辦指定專案0元帶走Sony主動式降噪藍牙耳機、HITACHI 日立烘烤微波爐等，另有其他限定商品優惠。

myfone購物於11月7日至11月12日每天上午11點到晚上11點，不同時段推出夢幻3C逸品限量瘋搶活動。11月7日推出最新任天堂Switch OLED朱／紫版主機與寶可夢朱／紫（雙重包），原價13,880元、限時限量搶購價只要8,888元；iPhone 14系列天天都能搶購，11月11日當天原價34,900元的iPhone 14 Pro 128GB福利品限時限量搶購價26,888元。

11月7日至11月12日至台灣大哥大網路門市（台灣大哥大客服App）搭配任一專案或至myfone購物消費滿額滿件，可抽11,111元myfone購物電子禮券及iPhone 14大禮包（內含iPhone 14 256GB與AirPods Pro）等大獎。網路門市精選多項品牌限時特惠，包括Dyson戴森三合一涼暖風扇空氣清淨機、任天堂Switch OLED 朱／紫版主機、Sony主動式降噪藍牙耳機、HITACHI日立烘烤微波爐等搭配指定專案就能0元帶回家。

活動期間除了天天抽myfone購物電子禮券11,111元，消費滿額滿件再抽小米手環、任天堂Switch OLED主機、iPad mini 6，11月9日至11月12日再加碼抽1,000元7-ELEVEN商品卡，總獎項價值超過15萬元。

myfone購物新舊會員獨享優惠，即日起至11月12日首次下載App並簽到、開啓通知，即可抽300元myfone電子禮券。活動期間首次購物，不限金額下單就送影音大禮包，內含台灣大MyVideo 30天豪華月租電子序號及MyMusic 30天免費體驗，再抽AirPods Pro。

此外，於myfone購物購買指定商品享6個月商品竊盜保險、3個月螢幕破裂保險、1年家電維修補償保險及台灣大哥大保固服務，同時提供線上舊手機回收服務，專人到府回收手機，全程免出門，舊機換新機最高額外再回饋5,500元。