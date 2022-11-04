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兩人同行夏慕尼招待「和牛捲三重奏」 西堤、藝奇也+1

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
西堤牛排經典套餐+1元即可將主餐升級價值129元酥烤牛排 。圖／王品集團提供
西堤牛排經典套餐+1元即可將主餐升級價值129元酥烤牛排 。圖／王品集團提供

時序入秋，微涼的氣候最適合相聚品美食，王品集團旗下「夏慕尼」消費2客套餐，即款待「和牛捲三重奏」，秋冬新菜也同步面市。西堤牛排+1元主餐升級酥烤牛排，藝奇則招待「名物軟殼蟹」1份。

夏慕尼於11/1~12/30平日期間，到店消費2客套餐出示官網活動畫面，即款待價值388元的「和牛捲三重奏」，三種風味包含蜂蜜金棗、起司番茄與松露蕈菇。此外，秋冬新菜同步上市，包括「香草嫩雞白花椰濃湯」、「凱薩鮮魚沙拉」，雙牛排主餐「火焰紐約客」與「松露紅酒菲力」，甜點則有「雪崩布朗尼」。

西堤牛排則打出社群1+1歡慶活動，不論平假日，到店用餐只要於社群FB/ IG打卡Po文，並附上#西堤歡慶就加1，出示畫面即享「+$1優惠二選一」，單客經典套餐+1元，主餐可直接升級價值129元酥烤牛排；若消費3客經典套餐+1元，則享烤雞派對拼盤1份。活動至11/30。

藝奇日本料理主推「感蟹季」，只要到店消費2客套餐，出示官方畫面，即招待價值250元的「名物軟殼蟹」1份。優惠活動同樣只到11/30。

夏慕尼招待價值388元的「和牛捲三重奏」，三種風味蜂蜜金棗、起司番茄與松露蕈菇，為約會氛圍加分。圖／王品集團提供
夏慕尼招待價值388元的「和牛捲三重奏」，三種風味蜂蜜金棗、起司番茄與松露蕈菇，為約會氛圍加分。圖／王品集團提供
藝奇日本料理招待價值250元的「名物軟殼蟹」。圖／王品集團提供
藝奇日本料理招待價值250元的「名物軟殼蟹」。圖／王品集團提供

套餐 西堤 日本料理

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