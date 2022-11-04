搶攻立冬溫暖商機！7-ELEVEN推薦必喝「熱罐夯飲品」
11月份各地天氣逐漸轉冷，7-ELEVEN觀察到氣溫每下降4度，熱罐銷售即翻倍成長，尤其門市冬季限定的「熱罐機」是不少人的小確幸。7-ELEVEN搶攻11月7日立冬暖胃商機，推出許多獨家話題熱罐，同時強化個人化湯品結構，即日起推出一系列暖心湯品，一人就可便利進補免揪團。
7-ELEVEN表示，每當氣溫降至19～20度，熱飲需求明顯提升，尤其入冬之際日夜溫差大，需求更呈倍數成長。應援消費者需求，「熱罐機」價格從25元至49元好入手，品項涵蓋豆漿、咖啡、紅茶、奶茶等多樣商品。首推乳含量達60％的「台東初鹿拿鐵」，除了去年熱銷的巧克力拿鐵以外，今年加碼推出黑糖拿鐵新口味，包裝新升級且容量加大。
可愛又無厘頭的超人氣卡通角色蠟筆小新再度推出新品「蠟筆小新焦糖奶茶」，含乳量達50％，香甜焦糖風味融合奶茶香，冬季還能加熱飲用，拿在手上必定成為話題，尤其2款復古包裝刻意設計不同造型，正面除了有小新走路賣萌的圖案，側身還加碼印上妮妮揍兔子與最愛的娜娜子姐姐，成為驚喜吸睛焦點。更為居家沖泡飲品愛好者，獨家推出星巴克門市季節限定太妃核果那堤，使用奶粉奶泡綿密細緻、100％阿拉比卡咖啡豆，在家隨時就能感受幸福滋味。
另外，觀察到單人獨享的碗裝微波湯品全年熱賣，7-ELEVEN因應季節推出不同口味的湯品滿足饕客搭餐需求，現已有超過10種選擇，像是與人氣餐廳「膳馨」、「永心鳳茶」合作冷藏湯品就相當受到喜愛，一個月平均可賣出超過55萬碗，也積極與知名在地品牌雅方、呷七碗等品牌攜手開發易於保存的冷凍個人湯品。
7-ELEVEN掌握立冬暖食商機，強化個人化湯品結構，即日起推出一系列全新湯品提案，提供學生、上班族便利進補新選擇，無論麻油雞、羊肉爐、藥燉排骨、酸菜白肉等均可一人獨享，免揪團就能隨時享用，同步推薦7-ELEVEN「億元糰寵」以請客樓招牌麻油雞飯變化而成的「請客樓－麻油雞飯糰（售價49元）」，微涼天氣更對味。
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