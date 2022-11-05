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豆腐品項生死鬥！臭豆腐成YouTuber熱門主題

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
豆腐品項生死鬥！臭豆腐成YouTuber熱門主題。 圖片來源/unsplash
豆腐品項生死鬥！臭豆腐成YouTuber熱門主題。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「豆腐品項」話題的網路聲量表現，帶您了解最受網友熱議的五種豆腐品項有哪些。

豆腐是台灣常見的料理食材，無論是雞蛋豆腐、板豆腐，還是傳統的豆腐乳，這種將黃豆浸泡於水中再進行加壓的食材與各種料理搭配性高，成為不少人每天必吃的食材之一，而究竟在眾多豆腐品項之中，哪個品項最受台灣民眾的歡迎呢？

外國人吃「臭豆腐」成熱門話題 網推「豆腐乳」配稀飯是絕配

▲ TOP5豆腐品項 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP5豆腐品項 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於豆腐品項的相關討論，以「臭豆腐」奪得聲量冠軍。臭豆腐是台灣街頭美食代表之一，不過對外國人來說可能是種挑戰，近日有不少外國YouTuber吃臭豆腐的影片題材，引起網友熱烈討論，像是「黑龍去當一日臭豆腐製作員」、「莫彩曦帶台灣臭豆腐回美國給弟弟吃」，許多觀眾在留言區說道「外國人吃臭豆腐的反應，讓台灣人很愛給外國人吃臭豆腐」、「臭豆腐真的是很神奇的食物，聞的時候很臭，吃的時候很香」，表示臭豆腐除了美味，帶外國朋友嚐鮮的反應也是一大看點。

而豆腐品項搭上各式料理也別具風味，有不少民眾分享自己偏好的豆腐創意吃法如「豆腐乳是幫白稀飯提味的好幫手」、「油豆腐泡到麻辣燙裡，吸滿辣油吃起來超爽」，推薦大家下次吃這些料理時，可以嘗試加入上述的豆腐品項。

此外，又被稱為「傳統豆腐」的「板豆腐」則是不少網友推崇的健身食材之一，由於其高鈣、熱量低，加上煎起來不如其他豆腐易碎，在豆腐界中屬於能適應多種料理方式的食材，就有人提到「煮湯香煎涼拌都很好吃，板豆腐還能補鈣」，表達自己在健身階段對於板豆腐的偏好。

你最喜歡哪一種豆腐品項呢？是越臭越香的臭豆腐，還是吸飽了麻辣湯汁的油豆腐？如果文章中有你沒看過的料理搭配方式，不妨下次也來試試看吧！

觀看原文→https://reurl.cc/7jygQk

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

臭豆腐

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