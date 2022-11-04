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6藝術家「先知乍現」展覽 觀眾有機會成NFT藝術收藏家
台南市中西區暮拉多元藝術空間邀請6名不同創作方式的藝術家舉辦「先知乍現」展覽，分別從媒材寓意、身體動勢、遊戲場ING等3大面向，以實體展覽結合數位收藏，帶領觀眾欣賞作品時有豐富的想像空間，將從明日起展至明年1月2日，只要在展期完成任務，即有機會成為NFT（非同質化代幣）藝術品收藏家。
此次邀請的藝術家包括水谷篤司、夏愛華、許唐瑋、黃建樺、蔡宜儒、毛毛。雕刻家水谷篤司在日本自然群山中成長，他將角材集結後刻出近似山形的起伏，把日常與文化的觀察，轉化為他熟悉的木質紋理與岩彩結晶。
夏愛華以台灣少見的生漆作為創作媒材，她說，生漆源自於歷史悠久佛像製作技術，必須在一層層堆疊上漆的過程中，留意氣候條件、質地變化，完成後的作品有細膩色調和肌理層次，呈現賦予其的精神性與生命力。
許唐瑋則是透過長時間且大量的手繪，從作品中連續的圖像產生生物體般的連動想像。蔡宜儒使用擅長的東方水墨，融接大眾熟悉的次文化動畫角色，透過戲劇敘事隱藏幽默心境，提供一種遠看其勢、近看其質的移動視野。
出生在網路普及後世代的毛毛，動畫作品透過單向直線思考與不斷重複的行為，讓快循環形成一種「催眠」，帶有可愛外在包裝的「壞品味」，明確指出社群中價值觀的扭曲與荒謬性。
黃建樺作品中，透過影像的符號編碼雨動物劇場的排演，建構出某種對數位時代和社會觀察的嚴肅省思。
除了實體展覽外，藝術家也創作NFT作品，在展覽期間提供1千個彩蛋，民眾只要完成任務即可獲取一枚藝術NFT。
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