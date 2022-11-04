讓換季肌膚更穩定！無印良品用日本岩手縣水源做保養品

進入秋冬，在保養上大家最忌憚的就是肌膚出現任何狀況。MUJI無印良頻也跟進在日常上大家所需的保養品系列，分別為清新、敏感肌、水漾潤澤、草本系列，也幫整理了保養重點，選擇商品不會像無頭蒼蠅般，摸不著頭緒。

保養控們都明白，保養肌膚最基礎的動作就是「清潔」。在疫情之下，口罩戴整天，臉部被出油、口中吐出的濕氣給悶著，造成臉部肌膚出現各種小瑕疵。溫和的MUJI無印良品「卸妝凝露」，無色素、香料、礦物油，就連敏感肌膚都可以掌握到舒適。男性也不用擔心，溫和洗面乳用網狀起泡網，搓揉出綿密泡沫，提升毛孔清潔度依舊能讓臉部清爽乾淨。

保濕、鎖水、注入水分，都是在秋冬中非常重要的步驟，MUJI無印良品的肌膚保養系列皆為日本岩手縣釜石市水源製成，PH值呈現與淚水相同的弱鹼性，再搭配著以縲縈不織布包裹的壓邊化妝棉輕輕擦拭，讓保養吸收一次滿足，也是奠定秋冬保養防護的源頭。