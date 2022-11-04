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讓換季肌膚更穩定！無印良品用日本岩手縣水源做保養品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
MUJI敏感肌保養系列，89-730元：專為敏感肌膚所打造，使用日本岩手縣釜石市水源製成的低刺激性肌膚保養系列。圖／MUJI提供
MUJI敏感肌保養系列，89-730元：專為敏感肌膚所打造，使用日本岩手縣釜石市水源製成的低刺激性肌膚保養系列。圖／MUJI提供

進入秋冬，在保養上大家最忌憚的就是肌膚出現任何狀況。MUJI無印良頻也跟進在日常上大家所需的保養品系列，分別為清新、敏感肌、水漾潤澤、草本系列，也幫整理了保養重點，選擇商品不會像無頭蒼蠅般，摸不著頭緒。

保養控們都明白，保養肌膚最基礎的動作就是「清潔」。在疫情之下，口罩戴整天，臉部被出油、口中吐出的濕氣給悶著，造成臉部肌膚出現各種小瑕疵。溫和的MUJI無印良品「卸妝凝露」，無色素、香料、礦物油，就連敏感肌膚都可以掌握到舒適。男性也不用擔心，溫和洗面乳用網狀起泡網，搓揉出綿密泡沫，提升毛孔清潔度依舊能讓臉部清爽乾淨。

保濕、鎖水、注入水分，都是在秋冬中非常重要的步驟，MUJI無印良品的肌膚保養系列皆為日本岩手縣釜石市水源製成，PH值呈現與淚水相同的弱鹼性，再搭配著以縲縈不織布包裹的壓邊化妝棉輕輕擦拭，讓保養吸收一次滿足，也是奠定秋冬保養防護的源頭。

MUJI無印良品在限定門市設有「體驗服務顧問EA」能免費提供膚質諮詢與保養品試用體驗服務，歡迎消費者至限定門市預約諮詢。

MUJI水漾潤澤保養系列，149-749元：賦予肌膚彈性及潤澤的臉部保養系列，讓乾燥及熟齡肌膚維持潤澤光滑的高保濕力。圖／MUJI提供
MUJI水漾潤澤保養系列，149-749元：賦予肌膚彈性及潤澤的臉部保養系列，讓乾燥及熟齡肌膚維持潤澤光滑的高保濕力。圖／MUJI提供
MUJI洗臉起泡網，讓清潔泡沫更綿密，清潔毛孔更乾淨。圖／MUJI提供
MUJI洗臉起泡網，讓清潔泡沫更綿密，清潔毛孔更乾淨。圖／MUJI提供
MUJI清新保養系列，119-599元：添加植物潤澤成分4種水果精華，使用感輕盈清爽，散發清新柑橘香氣。圖／MUJI提供
MUJI清新保養系列，119-599元：添加植物潤澤成分4種水果精華，使用感輕盈清爽，散發清新柑橘香氣。圖／MUJI提供

無印良品 疫情 口罩

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