疫後拚國旅！全台62條「優遊農村」遊程搶客

2022 ITF台北國際旅展，今在南港展覽館盛大開展，連續4天的展期，可望迎來疫後和國門開放的旅遊熱潮與商機。農委會水土保持局以「優遊農村」主題擴大參展(編號J1817)，將通過評鑑的62條主題遊程呈獻給國內外遊客，更精選適合冬旅、春遊的33條當季特色農村體驗遊程，搭配推出10%以上的優惠集客。

水保局表示，精選33條農村體驗遊程還送10%以上優惠，歡迎暢玩台灣優遊農村；「有趣又人情味滿滿的農村體驗都在這裡!」水保局局長李鎮洋表示，本次與多家旅行同業合作推廣販售當季特色農村體驗遊程，並推出各式旅展期間的好康福利，包含「限定促銷價」、「限定旅宿房型加送暢遊卡」、「買套票送周邊」、「買遊程送好禮」等，各種方案的優惠折扣或滿額贈禮至少10%起跳，喜愛農遊的民眾千萬別錯過。

水保局推薦，無論是漫遊宜蘭冬山茶園體驗茶的撲鼻清香，或是來場搭配星級、溫泉等特色旅宿，暢饗台中外埔4大酒莊的旅遊，也可親臨彰投雲嘉，感受風土滋味各自精采的精品咖啡莊園之旅；選擇乘著藍皮解憂號走入屏東新龍社區-龍膽石斑的故鄉，體驗漁村的樂魚、慢魚與食魚，或是規劃花蓮星級住宿好好放鬆，徐徐享受馬太鞍濕地生機盎然的景緻，亦可安排探訪台東縱谷藝術季，感受人文底蘊與地景風貌的絕美融合，都是能療癒身心靈的絕佳體驗。

李鎮洋說，「農村好物」是嚴選由農村在地生產、品質優良的商品，是實在、安心又健康的品質保證，送禮自用兩相宜。本次旅展特別規劃農村好物區，邀請農村好物業者至現場快閃販售，預計推出33款商品嚐鮮促銷價，歡迎民眾嚐鮮選購。

而商品皆具地方產業特色與魅力，例如，筍友部落的筍乾筍片、金椿茶油工坊的茶油麵線、漁品軒的海鮮醬拌麵、阿里棒棒的啵啵肉乾、百年仙草的仙草凍與禮盒、松葉美食的清爽愛玉凍等多樣優質商品。從前菜、主餐到甜點都一應俱全，讓民眾用最優惠的價格，享用到全臺各地集結的高品質美味。