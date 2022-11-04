影／屏東落山風藝術季登場 風行仿生獸、裝置藝術超吸晴

屏東恆春半島冬季特有的「落山風」吹起，將風融入藝術創作的2022年落山風藝術季，今天下午在車城鄉海口港登場，以「未來．風動」為主題，邀國內外13位藝術家，以巧思創作不同形態的大型風動裝置藝術，另個亮點是展出荷蘭雕塑大師Theo Jansen的6隻風行仿生獸，假日有沙灘實走展演，讓藝術季充滿美學、奇幻與科學性，展至明年2月5日。

縣長潘孟安說，恆春半島每年10月至隔年4月吹起落山風，威力有時堪比輕颱，在半島旅遊淡季，縣府反向思考，逆風而行舉辦風動藝術季，4年來讓不少外地遊客像候鳥般，季節性的造訪車城海口港，「吹落山風看藝術」成為半島冬季最夯的旅遊體驗；今年邀請荷蘭大師Theo Jansen的仿生獸展出，靠風力就可以行走，更貼合風動主題，也更有看頭。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，去年落山風藝術季與全球優秀設計專業人士一起角逐美國繆思設計大獎，獲得銀獎，今年更走向國際化，開始與世界接軌，邀台灣、墨西哥、日本、荷蘭13位藝術家參與，以「未來風動」為題，策劃沙灘區、港灣區及2處室內特展，3大展區的大型藝術創作，日夜都有不同的美，為遊客帶來未來感的視覺藝術饗宴。

今年最受矚目的為待風樓展出荷蘭雕塑大師Theo Jansen的仿生獸，他被譽為現代達文西，結合藝術和科學，創作靠風力推動可以自行走動的風行生物仿生獸，是藝術、科學、工程與表演的跨域完美體現；來台6支仿生獸中，主要結構為PVC管、尼龍布，量體輕，遇上輕量的風就可優雅行走，面對落山風還是全新挑戰，每周六日下午2時將在沙灘動態展演，但當日風速超過5級風取消。

戶外裝置藝術也精彩，空間藝術家朱志康今年帶來未來世界風格的全新作品「異日山水」，還有墨西哥藝術家LUA以待風樓的塔樓為景，構建出一座巨型神話生物「海的傳說」；在地藝術家王美又以傳統瓊麻工藝編出質樸美感的「南風知了」；科技感的火箭「逆風」、將人帶往現實與虛幻之間的「海洋之門」、如同在海岸開啟五扇窗的雙面鏡像裝置「共生語境」，都帶來一股近未來感。