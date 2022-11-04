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向光而行 ISSEY MIYAKE莖芽針織系列 一展自由生命力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
莖芽針織立領無袖洋裝，42,300元。圖 / ISSEY MIYAKE提供
莖芽針織立領無袖洋裝，42,300元。圖 / ISSEY MIYAKE提供

大自然的花草植被常是設計師的創作靈感，但少有人留心到植物在色彩、香氣之外藏而不顯的生命力。ISSEY MIYAKE 2023春夏推出「RHIZOME莖芽針織」系列，透過不規則輪廓與大膽用色，並邀請現居倫敦的Marcus Tomlinson拍攝了系列短片，展現禪意、初春與大自然的豐沛生命力。

在一系列耐人尋味、頗富禪意的形象視覺中，悉數穿上RHIZOME莖芽針織系列的模特兒（也是舞者們），最初宛如沉睡的種子，躺臥在無際的森林草原上，而當他們覺醒之後，透過自由的舞動、柔美的動作；他們時而齊聚倚靠在樹幹上、時而在草原上隨意展現肢體，她（他）們時而奔跑，時而攜手相擁，又或輕密地相伴，展現出大自然中植物無聲但明確的生之意志。

本季「RHIZOME莖芽針織」系列聚焦在植物較少為人知覺的一面：地下。超長衣袖和彎曲輪廓將是本系列特色，因此可隨興披掛於肩膀或圍繞於腰際。不規則的多處開口更是本系列另一特色，每個開口都可帶來不同的穿著可能，除了暗喻植物見的趨光性，也似植物在土壤下的根莖將自由伸展，也如人的肢體與生命，向光而去、隨性且自由。

ISSEY MIYAKE 邀請Marcus Tomlinson拍攝了一只短片，展現禪意、初春與大自然的豐沛生命力。圖 / ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE 邀請Marcus Tomlinson拍攝了一只短片，展現禪意、初春與大自然的豐沛生命力。圖 / ISSEY MIYAKE提供
在一系列耐人尋味、頗富禪意的形象視覺中，模特兒悉數穿上RHIZOME莖芽針織系列，展現出大自然中植物無聲的生之意志。圖 / ISSEY MIYAKE提供
在一系列耐人尋味、頗富禪意的形象視覺中，模特兒悉數穿上RHIZOME莖芽針織系列，展現出大自然中植物無聲的生之意志。圖 / ISSEY MIYAKE提供
超長袖口與不規則的彎曲輪廓，是本季ISSEY MIYAKE「RHIZOME莖芽針織」的系列特色。圖 / ISSEY MIYAKE提供
超長袖口與不規則的彎曲輪廓，是本季ISSEY MIYAKE「RHIZOME莖芽針織」的系列特色。圖 / ISSEY MIYAKE提供
模特兒時而輕倚、時而相伴，展現了ISSEY MIYAKE日式的禪意美學。圖 / ISSEY MIYAKE提供
模特兒時而輕倚、時而相伴，展現了ISSEY MIYAKE日式的禪意美學。圖 / ISSEY MIYAKE提供
在一系列耐人尋味、頗富禪意的形象視覺中，模特兒悉數穿上RHIZOME莖芽針織系列，展現出大自然中植物無聲的生之意志。圖 / ISSEY MIYAKE提供
在一系列耐人尋味、頗富禪意的形象視覺中，模特兒悉數穿上RHIZOME莖芽針織系列，展現出大自然中植物無聲的生之意志。圖 / ISSEY MIYAKE提供

模特兒 倫敦

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