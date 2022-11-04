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向光而行 ISSEY MIYAKE莖芽針織系列 一展自由生命力
大自然的花草植被常是設計師的創作靈感，但少有人留心到植物在色彩、香氣之外藏而不顯的生命力。ISSEY MIYAKE 2023春夏推出「RHIZOME莖芽針織」系列，透過不規則輪廓與大膽用色，並邀請現居倫敦的Marcus Tomlinson拍攝了系列短片，展現禪意、初春與大自然的豐沛生命力。
在一系列耐人尋味、頗富禪意的形象視覺中，悉數穿上RHIZOME莖芽針織系列的模特兒（也是舞者們），最初宛如沉睡的種子，躺臥在無際的森林草原上，而當他們覺醒之後，透過自由的舞動、柔美的動作；他們時而齊聚倚靠在樹幹上、時而在草原上隨意展現肢體，她（他）們時而奔跑，時而攜手相擁，又或輕密地相伴，展現出大自然中植物無聲但明確的生之意志。
本季「RHIZOME莖芽針織」系列聚焦在植物較少為人知覺的一面：地下。超長衣袖和彎曲輪廓將是本系列特色，因此可隨興披掛於肩膀或圍繞於腰際。不規則的多處開口更是本系列另一特色，每個開口都可帶來不同的穿著可能，除了暗喻植物見的趨光性，也似植物在土壤下的根莖將自由伸展，也如人的肢體與生命，向光而去、隨性且自由。
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