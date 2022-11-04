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徐旭東：SOGO大巨蛋打造東南亞第一 論景氣強調要Happy

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東集團董事長徐旭東周年慶前夕為SOGO全台各店鼓舞打氣。記者江佩君／攝影
遠東集團董事長徐旭東周年慶前夕為SOGO全台各店鼓舞打氣。記者江佩君／攝影

遠東SOGO 35周年慶即將在11月10日開跑，今天遠東集團董事長徐旭東親自站台為SOGO各分店同仁打氣，同時忠孝館斥資1.5億打造全新「數位外牆」也正式亮相。徐旭東指出，雖然全球景氣蕭條但不代表不好，民眾生活必需品還是要買。全場活動徐旭東不斷鼓舞激勵，一直強調周年慶要「Happy」的重要性。

SOGO董事長黃晴雯表示，今年是全世界充滿不確定的一年，但有件事很確定，台灣的消費者都在等SOGO周年慶。加上今年SOGO 35周年，內外觀都充滿新意，外牆翻新點亮「東區之眼」，又拿下SOGO台北大巨蛋。因為SOGO 35周年，今年忠孝館家電甚至打出35%、6.5折優惠，這種優惠要去哪裡找。

SOGO拿下台北大巨蛋面積超過4.2萬坪的商場租賃契約，將打造台北最大商場，徐旭東強調，不只如此，SOGO大巨蛋要打造東南亞No.1的商場，SOGO在大巨蛋的投資很有趣、也很精彩，但也因為面積大更有挑戰，SOGO大巨蛋要特別花工夫打造，日前已與三位世界級的設計師，針對大巨蛋的設計洽談，將打造結合mall、百貨與娛樂機能的指標商場。

SOGO總經理汪郭鼎松強調，通膨時代「吃」最重要，董事長特別強調SOGO超市不能漲價，SOGO周年慶要以顧客需求第一為指標。

徐旭東說，今年SOGO很不一樣，來SOGO周年慶是很多消費者年度必做的事，因此SOGO要創造Happy的環境，尤其忠孝館的改裝，讓顧客覺得變得更舒適，但有維持不變的熟悉度，整體來說忠孝館上升的力量太大了。

SOGO全台周年慶時間：台北三館（忠孝、復興、敦化）11/10～11/21；天母店11/30～12/11；中壢店 11/9～11/20；新竹店12/1～12/12；高雄11/5～11/20。

遠東SOGO董事長徐旭東與SOGO同仁為周年慶目標激勵。記者江佩君／攝影
遠東SOGO董事長徐旭東與SOGO同仁為周年慶目標激勵。記者江佩君／攝影
遠東SOGO董事長徐旭東賣力為SOGO周年慶鼓舞打氣。記者江佩君／攝影
遠東SOGO董事長徐旭東賣力為SOGO周年慶鼓舞打氣。記者江佩君／攝影
遠東SOGO董事長徐旭東。圖／SOGO提供
遠東SOGO董事長徐旭東。圖／SOGO提供
SOGO大巨蛋預計2024第四季開幕。圖／SOGO提供
SOGO大巨蛋預計2024第四季開幕。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館全新外觀。圖／SOGO提供
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SOGO 周年慶 大巨蛋

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