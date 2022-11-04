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影／四重溪溫泉夢幻夜景美爆 璀璨金黃光毯今晚點燈啟動

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影
屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影

時序進入泡湯好時節，全台最南的屏東縣車城鄉四重溪和牡丹旭海溫泉區，縣府近年在冬季營造夢幻浪漫燈海夜景和，成為人氣溫泉景點，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」和系列活動，試燈美照近日已在網路瘋傳；縣長潘孟安今晚將主持點燈啟動儀式，為溫泉季揭開序幕。

縣府交通旅遊處長黃國維說，觀光溫泉季今天起至明年2月28日在車城四重溪溫泉公園及牡丹鄉旭海公共浴池登場，今年打造嶄新的休閒溫泉村氛圍，四重溪溫泉公園鋪上大片金黃色光毯，宛如置身夜空中的閃耀星海，日式浪漫的廊道、泡腳池的休閒寧靜，現場有6座在地國中小製作的傳統花燈，呈現在地的人文特色，另有日本水豚的隱藏版「卡比園區」。

他說，璀璨燈海浪漫夜景外，不同主題活動也將陸續登場，先是12月10、11日四重溪獨有的「溫泉小農市集」，有溫泉製成的特色小吃、車城及牡丹地區小農特產，好吃好玩好愜意；接著明年1月8日的「199不攝限」主題式攝影競賽，拍出眼中的恆春半島風景，有機會獲得萬元比賽獎金；壓軸場次為明年2月12日的「金色路跑」，熱愛路跑者不能錯過。

為方便遊客前往，活動期間推出2條接駁車路線，一條從屏東轉運站到四重溪溫泉公園再延伸至旭海溫泉區，搭配原有的518公車，上午8點到晚上10點，都有車次往返；身心障礙朋友也能免費預約復康巴士，可選擇從枋寮火車站或車城站搭乘，直達四重溪溫泉公園。因公園停車場容納量有限，警方提醒山下另有專屬大型停車場

溫泉季期間還有在地店家好康優惠及紀念品兌換活動，在車城、牡丹住宿或餐飲消費累積滿額，憑發票或收據，可至四重溪公園內旅遊服務中心兌換限量好禮「屏瓶有旅茶籽堂高級浴組」、「屏織旅紀念鑰匙圈」、「溫泉季紀念毛巾」、「溫泉季紀念小提燈」，另消費發票或收據不限金額，還可上傳至「屏東Go購」參加抽獎。

屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影
屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影
屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影
屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影
屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影
屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影
屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影
屏東四重溪觀光溫泉季今晚正式點燈，今年以黃金溫泉鄉為主題，金黃燈飾的光毯搭配傳統花燈，打造溫暖耀眼的休閒氛圍，還有隱藏版「卡比園區」。記土潘欣中／攝影

溫泉季 屏東縣 花燈

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