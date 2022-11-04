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4天3夜狂嗨不斷電 WirForce重啟實體辦趴 現場體驗最新遊戲產品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
開幕前花博爭艷館前已有超過100位民眾到場排隊等待入場。圖／就肆電競提供
開幕前花博爭艷館前已有超過100位民眾到場排隊等待入場。圖／就肆電競提供

亞洲最大娛樂嘉年華WirForce 2022睽違兩年重返台北花博園區盛大展開，即日起至11月6日17:30閉幕期間不斷電，結合BYOC電競重裝競賽、演唱會與精采豐富的舞台活動、以及近30家廠商齊聚現場展示最具話題商品並提供獨家商品和專屬活動，預計將吸引超過23萬人次現場參與。無法親臨現場的玩家也可同步於線上直播互動，預估百萬粉絲共襄盛舉。

過去近3年受到疫情推動，宅經濟與遊戲產業發展反而更加蓬勃發展，今年WirForce以「世界重啟」為主題盛大回歸，以BYOC電競活動為主體，更擴大涵蓋音樂表演、舞台節目、熱血競賽、派對遊戲、互動直播影音等多元內容，更是讓玩家們迫不及待回到實體活動享受更全方位的娛樂體驗。

品牌攤位部分，今年WirForce回歸遊戲本質，TOYOTA、Predator掠奪者、Black Shark黑鯊等大廠邀請粉絲一起挑戰賽車、射擊、吃雞等多款電腦手機遊戲，另外還有「2022 WirForce × 四驅博士全國大賽」，參加粉絲有機會獲得128GB紅色iPhone 14或黑鯊5 Pro電競手機等大獎，還有獨家贈品大放送。

另外，德商CHERRY的攤位將有獨家鍵帽兌換活動、免費清洗機械式鍵帽服務和超殺優惠給現場玩家們；Seagate Gaming全新Marvel限定版電競硬碟將在Wirforce 2022會場首度亮相，卡牌遊戲魔法風雲會、AMD、Intel、美國知名電腦周邊品牌Glorious、電源品牌SEASONIC海韻電子、顯示卡品牌ZOTAC索泰和顯示器品牌AOC、Logitech G都將在現場展示最新產品供玩家體驗。

而除了電競相關軟硬體廠商，近年也有越來越多民生消費品牌、電信商、金融服務公司等共同參與，因此除了重度電競玩家進駐現場熬夜開趴，一般玩家也能免費入場享受各種娛樂生活體驗，今年有白蘭氏現場提供葉黃素精華飲及精華凍產品免費試飲兌換；中國信託商業銀行攤位首次申辦《英雄聯盟》信用卡，就有機會獲得限量《英雄聯盟》官方授權桌曆和《英雄聯盟》典藏套卡組；更邀請近50位知名VTuber，設置VTuber Live!特區與粉絲進行1對1近距離互動，11月5日更將粉絲見面會搬上野台，讓偶像與粉絲們一起共度美好下午，還能在「元素圖騰商店」購買杏仁ミル、迪鹿等高人氣VTuber的聯名商品。

AMD攤位現場展出多台搭載最新AMD Ryzen 7000系列桌上型處理器以及Radeon 6000系列顯示卡的桌上型電腦。圖／就肆電競提供
AMD攤位現場展出多台搭載最新AMD Ryzen 7000系列桌上型處理器以及Radeon 6000系列顯示卡的桌上型電腦。圖／就肆電競提供
Logitech G攤位以「The future gaming of Logitech G」為主題重新定義未來遊戲世界。記者黃筱晴／攝影
Logitech G攤位以「The future gaming of Logitech G」為主題重新定義未來遊戲世界。記者黃筱晴／攝影
消費者可於Intel攤位體驗搭載地表最快的桌上型處理器第13代Intel Core i9-13900K的電競桌機。圖／就肆電競提供
消費者可於Intel攤位體驗搭載地表最快的桌上型處理器第13代Intel Core i9-13900K的電競桌機。圖／就肆電競提供
就肆電競4Gamers創辦人暨執行長黃智仁（正中）與眾多與會貴賓為今年WirForce活動揭開序幕。圖／就肆電競提供
就肆電競4Gamers創辦人暨執行長黃智仁（正中）與眾多與會貴賓為今年WirForce活動揭開序幕。圖／就肆電競提供
WirForce 2022冠名贊助商TOYOTA攤位推出《跑車浪漫旅7》模擬賽車體驗活動。圖／就肆電競提供
WirForce 2022冠名贊助商TOYOTA攤位推出《跑車浪漫旅7》模擬賽車體驗活動。圖／就肆電競提供
曾在日本巡迴，擁有超高人氣的任天堂《斯普拉遁3》超魷型屋台首次在台登場，設有屋台拍照合影區，還有8人遊戲對戰體驗區，體驗玩家再送限定贈品。記者黃筱晴／攝影
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