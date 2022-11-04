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PlayStation VR2台灣售價、10款新遊戲大公開 11月15日開放預購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
SIE宣布最新PlayStation VR2頭戴裝置將於2月22日推出，並自11月15日起開放預購。圖／SIET提供
SIE宣布最新PlayStation VR2頭戴裝置將於2月22日推出，並自11月15日起開放預購。圖／SIET提供

令許多玩家相當期待的新一代虛擬實境頭戴裝置PlayStation VR2終於公布正式開賣時間，將於2023年2月22日正式推出，建議售價18,880元，盒裝內含PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機，同時專為PS VR2 Sense控制器設計的PlayStation VR2 Sense控制器充電座也將於同日推出，並且於11月15日開放預購。

PlayStation VR2透過更高畫質的擬真視覺、內向外追蹤功能、更舒適的配戴設計，並運用PlayStation VR2 Sense技術的頭戴裝置回饋、眼動追蹤、3D音效，以及PS VR2 Sense控制器的自適應扳機與觸覺回饋等多項關鍵功能，為使用者帶來前所未有的遊玩體驗，搭配上相容的遊戲進行使用時，更將提供極具沉浸感的感官饗宴。

不過，PlayStation VR2只能搭配PS5主機使用，而且售價比主機還要稍微貴一些，想要吸引消費者買單，自然得推出更精彩的遊戲內容才行。SIE表示，在PS VR2於明年2月推出時，預計會有超過20款遊戲可供遊玩，包括先前已經公布的《地平線 山之呼喚》、《Resident Evil Village》，這次也同步亮相了10款開發中的全新遊戲，包括《黑相集：之字路VR》、《Crossfire: Sierra Squad》、《The Light Brigade》、《Cities: VR - Enhanced Edition》、《Cosmonious High》、《Hello Neighbor: Search and Rescue》、《侏羅紀世界餘波系列》、《Pistol Whip VR》、《Zenith》、《After The Fall》等各種不同風格類型的遊戲內容，讓PS VR2的遊戲體驗更加完整。

另外，PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包，以及PlayStation VR2 Sense控制器充電座也將同步開放預購，PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包建議零售價20,480元，組合內含《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換券代碼、PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。PlayStation VR2 Sense控制器充電座建議零售價1,580元，透過簡單的一插即用設計，無需連接到PS5主機，也能為PS VR2 Sense控制器充電，不再佔用主機的USB連接埠。

PlayStation VR2，建議零售價18,880元，內容包含PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。圖／SIET提供
PlayStation VR2，建議零售價18,880元，內容包含PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。圖／SIET提供
同步推出PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包，建議零售價20,480元。圖／SIET提供
同步推出PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包，建議零售價20,480元。圖／SIET提供
《侏羅紀世界餘波系列》讓玩家透過頭戴式裝置與恐龍來場親密接觸。圖／SIET提供
《侏羅紀世界餘波系列》讓玩家透過頭戴式裝置與恐龍來場親密接觸。圖／SIET提供
除了公布PlayStation VR2的正式發售日期，也同步公開10款全新PS VR2遊戲。圖／SIET提供
除了公布PlayStation VR2的正式發售日期，也同步公開10款全新PS VR2遊戲。圖／SIET提供
PlayStation VR2 Sense控制器充電座，建議零售價1,580元。圖／SIET提供
PlayStation VR2 Sense控制器充電座，建議零售價1,580元。圖／SIET提供

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