PlayStation VR2台灣售價、10款新遊戲大公開 11月15日開放預購
令許多玩家相當期待的新一代虛擬實境頭戴裝置PlayStation VR2終於公布正式開賣時間，將於2023年2月22日正式推出，建議售價18,880元，盒裝內含PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機，同時專為PS VR2 Sense控制器設計的PlayStation VR2 Sense控制器充電座也將於同日推出，並且於11月15日開放預購。
PlayStation VR2透過更高畫質的擬真視覺、內向外追蹤功能、更舒適的配戴設計，並運用PlayStation VR2 Sense技術的頭戴裝置回饋、眼動追蹤、3D音效，以及PS VR2 Sense控制器的自適應扳機與觸覺回饋等多項關鍵功能，為使用者帶來前所未有的遊玩體驗，搭配上相容的遊戲進行使用時，更將提供極具沉浸感的感官饗宴。
不過，PlayStation VR2只能搭配PS5主機使用，而且售價比主機還要稍微貴一些，想要吸引消費者買單，自然得推出更精彩的遊戲內容才行。SIE表示，在PS VR2於明年2月推出時，預計會有超過20款遊戲可供遊玩，包括先前已經公布的《地平線 山之呼喚》、《Resident Evil Village》，這次也同步亮相了10款開發中的全新遊戲，包括《黑相集：之字路VR》、《Crossfire: Sierra Squad》、《The Light Brigade》、《Cities: VR - Enhanced Edition》、《Cosmonious High》、《Hello Neighbor: Search and Rescue》、《侏羅紀世界餘波系列》、《Pistol Whip VR》、《Zenith》、《After The Fall》等各種不同風格類型的遊戲內容，讓PS VR2的遊戲體驗更加完整。
另外，PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包，以及PlayStation VR2 Sense控制器充電座也將同步開放預購，PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包建議零售價20,480元，組合內含《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換券代碼、PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。PlayStation VR2 Sense控制器充電座建議零售價1,580元，透過簡單的一插即用設計，無需連接到PS5主機，也能為PS VR2 Sense控制器充電，不再佔用主機的USB連接埠。
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