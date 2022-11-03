十年磨一劍！勞力士頂規實驗作Sea Challenge霸氣量產

人們常說千錘百煉造英雄，以形容一個人物、一個偉大成就的知易行難。而一款勞力士的誕生向來也非一蹴可及，一如一款曾在2012年問世的實驗作勞力士深潛腕表，終於在相隔十年之久的2022，以屬於海使型（Sea-Dweller）的Oyster Perpetual Deepsea Challenge腕表（Ref 126067）之身、正式量產。

2012年時，動作電影名導詹姆士卡麥隆（James Cameron）曾攜帶一款具3,900米防水性能的勞力士Deepsea腕表，在操控單人潛水儀器「深海挑戰者號」（Deepsea Challenge）下，成功抵達了10,908公尺的馬里亞納海溝（Mariana Trench）。這只表款原本為實驗性質，而10年後的今日，則化為可能，並正式投入量產，同時保證防水性能達11,000公尺（約36,090呎），寫下了Deepsea腕表的全新篇章。

和10年前相比，量產的Oyster Perpetual Deepsea Challenge腕表（Ref 126067），使用了特殊的RLX五級鈦金屬當成表殼材質，因此將比使用904L鋼為材質的實驗作再減重約30%，但除了表冠護肩外，包含表殼、表帶都將呈現磨砂紋理。

封閉式的後底蓋並刻有兩組數字：「23-01-1960」與「26-03-2012」，第一組數字是紀念海洋學家Jacques Piccard與美國海軍中尉Don Walsh曾創造深潛紀錄，而第二組數字則是紀念James Cameron曾駕駛Deepsea Challenge創下單人深潛紀錄，因為兩次海底探險都曾有著勞力士實驗型的堅強身影。同時50毫米的面盤上再有著Sea-Dweller、36090ft與11000m的字樣。