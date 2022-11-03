燦坤「幸福平安會員特典」一日限定商品限量下殺5折起

後疫情時代來臨，2022年接近尾聲，燦坤11月4日至11月13日舉辦「幸福平安會員特典」，以超值折扣與獨家好康正面迎戰雙11。活動期間推出燦坤百萬K幣大放送、全館商品5折起，會員獨享每日限定限量商品挑戰市場最低價，再搭配消費滿額送豪禮、Surpass會員專屬獨享專屬禮遇，用超狂回饋加速幸福。

燦坤K幣除了累積金額高、折抵無上限外，「幸福平安會員特典」再祭出會員專屬超值好康，活動期間消費滿300元即可參加天天抽燦坤K幣抽獎活動，總金額高達100萬燦坤K幣，消費滿1,111元再多一次抽獎機會且可累積，最高可獲得25,000燦坤K幣。於會員特典期間加入會員，送市值超過500元的入會好禮多選1；下載燦坤App並綁定會員再送111燦坤K幣。

燦坤「幸福平安」會員特典期間每天皆有指定商品限量下殺最低5折起，包括11月4日Acer 24型IPS超薄液晶顯示器下殺6.2折特價3,088元，限量800台；11月13日EUPA萬用料理鍋下殺4.9折特價439元，限量450台；11月13日SANSUI藍牙微型劇院下殺6.8折特價999元，限量300台。

會員特典活動期間，燦坤實體會員於全台實體門市消費達30萬元，即享有燦坤最高等級黑卡Surpass VIP專屬7大禮遇，加碼限量送dyson Omni-glide多向吸塵器或SAMSUNG Galaxy A13 5GB/64GB＋Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi版；消費達50萬元送LG 360度雙層空氣清淨機（白）或SAMSUNG 32型Odyssey Neo G8 Mini LED螢幕好禮2選1。燦坤Surpass會員獨家專屬好禮，消費滿30萬元獨享SAMSUNG M7 32型4K智慧連網螢幕或LG XBOOM 360全景聲藍牙音響；消費滿50萬元送MacBook Air 13.6吋或iPhone 14 Pro 256GB。

iPhone 14 Plus、iPhone 14燦坤現貨限量供應中，購機最高現折400元再送UAG耐衝擊保護＋Riivan 保護貼；指定款MacBook Air M2現折2,901元，再送保護貼及筆電包；指定款MacBook Pro 16最高現折8,392元，指定款iPad Air最高現折2,093元，符合教育價資格再享優惠。

PlayStation 2022年度大作《戰神：諸神黃昏》將於11月9日下午2點正式上市，當天上午11點起於燦坤Surpass神山超越店、Surpass 台中超越店、Surpass至美超越店全台獨家搶先體驗，現場出示舊款遊戲片（1～4 代）即贈限量PlayStation OLP筆記本，體驗《戰神：諸神黃昏》並購買指定款遊戲片即贈獨家限量成交禮PlayStation OLP貼紙；現場更有《戰神：諸神黃昏》遊戲特裝版及限量手把，Surpass超越店限定現貨供應。此外，XBOX Series S將於11月5日至11月13日推出燦坤獨家限時驚喜價7,980元。

燦坤「幸福平安」會員特典視聽家電6.5折起，SAMSUNG 65 型4K QLED智慧聯網電視原價84,900元、會員促銷價57,900元，再享登錄好禮Sounder HW-B550/ZW藍牙家庭劇院聲霸。筆電7.4折起、電競專區全面6.4折起，Acer Aspire 5筆記型電腦14吋原價26,900元、會員促銷價19,900元；HP 15s筆記型電腦原價24,900元、會員促銷價20,900元，再送Microsoft 365個人版一年盒裝、HP NB後背包。

隨著國境解封，燦坤推出購買指定筆電抽獎活動，購買ASUS指定款筆電登入抽苗栗泰安觀止住宿券及萬元燦坤K幣；購買Acer指定款筆電登入周周抽日本雙人來回機票及iPhone 14 Pro；購買HP電競筆電登入抽美國舊金山雙人來回機票及萬元燦坤K幣。

燦坤「幸福平安」會員特典精選多款超值家電：Panasonic 406公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱原價 48,900元、會員促銷價42,900元，加碼贈膳魔師不鏽鋼真空保溫罐、全家便利商店商品卡及松下電器 60周年紀年杯；HITACHI 17公升變頻溫水洗衣機原價25,190元、會員促銷價20,900元，再送CS德國卡爾鋁合金雙耳鍋及KINYO 8吋充電涼風扇；指定空調會員促銷價7.7折起，購買指定空調、除濕機單張發票滿3.99萬元送獨家滿額禮、滿10萬元送好禮多選1，指定機種再送原廠好禮；石頭掃地機器人S7 MaxV Ultra＋旗艦無線洗地機Dyad組合原價84,998元、會員爆品價49,999元，再送護頸枕、熱烘乾套件、三代耗材禮盒及電腦包。