蓋兒加朵裸背秀Tiffany 米蘭達寇兒、金卡達珊靠邊站

美國珠寶品牌Tiffany & Co.自去年加入LVMH之後，由LVMH集團二公子擔任品牌行銷暨執行副總裁，強勢搶攻珠寶市場，最新力作Tiffany Lock手環來勢洶洶，結合潮流街頭感和高級珠寶工藝，被認為是挑戰卡地亞（CARTIER）經典LOVE手環市場龍頭地位的強勢商品。品牌更發揮強大的名人人脈關係，在美國加州好萊塢Sunset Tower酒店舉行晚宴，包括名媛金卡達珊（Kim Kardashian）、品牌好友「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、品牌大使Hailey Bieber、名模米蘭達寇兒（Miranda Kerr）等都配戴全新Lock系列手鐲出席。

蓋兒加朵以ㄧ身由Matthew M. Williams特別設計的紀梵希（GIVENCHY）2023春夏大紅露背及地禮服，充滿佳節歡慶的氛圍，襯托出蓋兒加朵她在全球粉絲們心中特有優雅高貴，但同時又能親切燦笑的完美女超人形象。近年來較少公開亮相的米蘭達寇兒，也搶先穿上了路易威登（Louis Vuitton）2023早春秀款金色洋裝搭配金色高跟鞋，與設計簡約又璀璨的手環相得益彰。金卡達珊則是一身黑色，襯托由傳奇設計師Elsa Peretti為品牌設計的Tiffany Elsa Peretti® Snake蛇型項鍊，大膽將多條項鍊堆疊配戴，展現強大的氣場。 Tiffany Lock 18K金全鑲鑽手鐲，94萬9,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K金手鐲，20萬1,000元。圖／Tiffany提供 （由左至右）名媛金卡達珊、品牌大使Hailey Bieber出席Tiffany & Co.全新Tiffany Lock系列發布晚宴。圖／Tiffany提供 （由左至右）名媛金卡達珊、好萊塢女星蓋兒加朵、品牌大使Hailey Bieber出席Tiffany & Co.全新Tiffany Lock系列發布晚宴。圖／Tiffany提供 （由左至右）Tiffany Lock 18K金手鐲，20萬1,000元；18K白金與黃金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽耳環，45萬9,000元。圖／Tiffany提供 好萊塢女星蓋兒加朵穿紀梵希出席Tiffany & Co.全新Tiffany Lock系列發布晚宴。圖／紀梵希提供 名模Miranda Kerr穿路易威登出席Tiffany & Co.全新Tiffany Lock系列發布晚宴。圖／Tiffany提供 名模Miranda Kerr穿路易威登出席Tiffany & Co.全新Tiffany Lock系列發布晚宴。圖／Tiffany提供