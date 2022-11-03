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夢幻雪花球絕美！Jo Malone雪花耶誕系列 復刻香必收

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
午夜麝香與琥珀香水，換上水晶球瓶蓋，100ml／5,600元。圖／Jo Malone London提供
午夜麝香與琥珀香水，換上水晶球瓶蓋，100ml／5,600元。圖／Jo Malone London提供

每到歡慶季節，就想到耶誕節！今年耶誕有香氛粉最期待的Jo Malone London陪伴度過，冬天的Jo Malone以雪花片為靈感，化身顆顆潔白的雪球，點綴出耶誕歡慶的氛圍感，經典香水瓶身上皆用「雪花球」來映襯，帶出節慶的歡愉。

「歡樂雪花聖誕系列」，Jo Malone London嚮往著快樂的與家人團聚、打雪仗、堆雪人的靈感，帶出歡樂氣氛，限定的耶誕香氛、倒數月曆、身體沐浴系列、香氛蠟燭，讓耶誕氛圍樣樣到位，不僅療癒嗅覺，讓視覺也同時感到舒壓跟放鬆。

過去2018年推出的耶誕限量香氛「白苔與雪花蓮」，2022年添加上雪球及圓型的限量瓶身、瓶蓋吸引目光。香調以白雪地裡襯托的白雪，正代表著春天捎來的消息，並結合森林中清新的白苔，互相衝擊出令人陶醉的清新。最後透過溫暖的琥珀、零陵香味整體香氣帶出Jo Malone獨有魅力，今年還首推出白苔雪花蓮的限定香氛工藝蠟燭。

耶誕限定香氛「午夜麝香與琥珀香水」，就如同在午夜派對中，散發出既溫暖又迷人的感受；還有水晶球般的瓶蓋，打開瓶蓋就如同展開節慶之旅。

Jo Malone London以英倫冬天雪花為靈感推出耶誕限量系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London以英倫冬天雪花為靈感推出耶誕限量系列。圖／Jo Malone London提供
歡樂雪花聖誕系列，利用雪球串起歡樂共鳴 白苔與雪蓮香水，100ml／5,600元。圖／Jo Malone London提供
歡樂雪花聖誕系列，利用雪球串起歡樂共鳴 白苔與雪蓮香水，100ml／5,600元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London聖誕倒數月曆售價16,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London聖誕倒數月曆售價16,700元。圖／Jo Malone London提供
白苔與雪蓮香水，也首度推出香氛工藝蠟燭。圖／Jo Malone London提供
白苔與雪蓮香水，也首度推出香氛工藝蠟燭。圖／Jo Malone London提供

花蓮 沐浴

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