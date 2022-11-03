夢幻雪花球絕美！Jo Malone雪花耶誕系列 復刻香必收

每到歡慶季節，就想到耶誕節！今年耶誕有香氛粉最期待的Jo Malone London陪伴度過，冬天的Jo Malone以雪花片為靈感，化身顆顆潔白的雪球，點綴出耶誕歡慶的氛圍感，經典香水瓶身上皆用「雪花球」來映襯，帶出節慶的歡愉。

「歡樂雪花聖誕系列」，Jo Malone London嚮往著快樂的與家人團聚、打雪仗、堆雪人的靈感，帶出歡樂氣氛，限定的耶誕香氛、倒數月曆、身體沐浴系列、香氛蠟燭，讓耶誕氛圍樣樣到位，不僅療癒嗅覺，讓視覺也同時感到舒壓跟放鬆。

過去2018年推出的耶誕限量香氛「白苔與雪花蓮」，2022年添加上雪球及圓型的限量瓶身、瓶蓋吸引目光。香調以白雪地裡襯托的白雪，正代表著春天捎來的消息，並結合森林中清新的白苔，互相衝擊出令人陶醉的清新。最後透過溫暖的琥珀、零陵香味整體香氣帶出Jo Malone獨有魅力，今年還首推出白苔雪花蓮的限定香氛工藝蠟燭。