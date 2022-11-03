UNIQLO人氣聯名家居服、內搭系列再進化 融入嶄新材質讓人天天都想穿

自去年夏天推出首季合作系列之後， UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著，就成為女孩們的心頭好。今年來到第四季，依舊仍在色彩、材質與版型下足工夫，如同設計師Mame Kurogouchi於被採訪時提到，這系列專注於是否讓人天天都想穿而誕生，果然只有女性最了解女性的需求。

面對即將到來的冬日，UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著亦回應女性消費者搭配需求，利用招牌HEATTECH發熱科技材質，混入純絲與羊毛，製成不同造型單品，讓舒適度與保暖性更提升。這系列的高領T恤、寬擺開衩內搭褲，就以混紡羊毛色材質為主；而貼身的坦克背心與羅紋BRATOP T恤則是加入蠶絲，提供了柔滑膚觸。值得一提的是，設計師Mame Kurogouchi認為女性的身體充滿曲線，便以此為概念，在細節處如衣服下擺、袖口等部分，採取圓弧的剪裁，讓消費者能感受其用心。

UNIQLO and Mame Kurogouchi系列維持過去既有的巧克力棕色、黑、藕灰等配色之外，還呈現了橄欖綠的新色，讓消費者易於搭配。圖／UNIQLO提供

另外，受到消費者喜愛的內著，也利用透氣且舒適的天絲棉製成網眼面料，並以無縫剪裁或是無鋼圈的設計，打造美型胸罩、內褲，通透感的設計，即是作為內搭也很出色。而UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列也在這季首度推出以3D針織技術構成的羅紋短襪，以及HEATTECH長襪等配件。而且全系列，依舊維持過去既有的巧克力棕色、黑、藕灰等配色之外，還呈現了橄欖綠的新色，讓消費者易於搭配。UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著系列，預計於11月11日上市，搶攻雙11購物熱潮，訂價290元起。

UNIQLO and Mame Kurogouchi塑型褲590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi HEATTECH長襪2雙390元。圖／UNIQLO提供