快訊

嘉義市長延到12/18投票有利民進黨？他吐心聲：不排除提國賠

上榜後首度受訪…面對記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UNIQLO人氣聯名家居服、內搭系列再進化 融入嶄新材質讓人天天都想穿

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著，這個冬天以進化材質為特色，讓舒適度與保暖性更提升。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著，這個冬天以進化材質為特色，讓舒適度與保暖性更提升。圖／UNIQLO提供

自去年夏天推出首季合作系列之後， UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著，就成為女孩們的心頭好。今年來到第四季，依舊仍在色彩、材質與版型下足工夫，如同設計師Mame Kurogouchi於被採訪時提到，這系列專注於是否讓人天天都想穿而誕生，果然只有女性最了解女性的需求。

面對即將到來的冬日，UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著亦回應女性消費者搭配需求，利用招牌HEATTECH發熱科技材質，混入純絲與羊毛，製成不同造型單品，讓舒適度與保暖性更提升。這系列的高領T恤、寬擺開衩內搭褲，就以混紡羊毛色材質為主；而貼身的坦克背心與羅紋BRATOP T恤則是加入蠶絲，提供了柔滑膚觸。值得一提的是，設計師Mame Kurogouchi認為女性的身體充滿曲線，便以此為概念，在細節處如衣服下擺、袖口等部分，採取圓弧的剪裁，讓消費者能感受其用心。

UNIQLO and Mame Kurogouchi系列維持過去既有的巧克力棕色、黑、藕灰等配色之外，還呈現了橄欖綠的新色，讓消費者易於搭配。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi系列維持過去既有的巧克力棕色、黑、藕灰等配色之外，還呈現了橄欖綠的新色，讓消費者易於搭配。圖／UNIQLO提供

另外，受到消費者喜愛的內著，也利用透氣且舒適的天絲棉製成網眼面料，並以無縫剪裁或是無鋼圈的設計，打造美型胸罩、內褲，通透感的設計，即是作為內搭也很出色。而UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列也在這季首度推出以3D針織技術構成的羅紋短襪，以及HEATTECH長襪等配件。而且全系列，依舊維持過去既有的巧克力棕色、黑、藕灰等配色之外，還呈現了橄欖綠的新色，讓消費者易於搭配。UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著系列，預計於11月11日上市，搶攻雙11購物熱潮，訂價290元起。

UNIQLO and Mame Kurogouchi塑型褲590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi塑型褲590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi HEATTECH長襪2雙390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi HEATTECH長襪2雙390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi無鋼圈美型胸罩790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi無鋼圈美型胸罩790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 保暖

延伸閱讀

侯友宜與韓國瑜刻意避開 同台就差這麼1分鐘

新北人氣宵夜爭霸十強出爐 板橋「泰夯串燒」奪冠

蔣萬安為基市議員打氣 巧遇YouTube、Tiktok人氣網紅

唐綺陽星座運勢週報：處女人氣指數高 水瓶各種好事降臨

相關新聞

極光大爆發 ！挪威昨晚天空滿滿的綠光 美麗極了

到挪威打工換宿的讀者陳政維昨天挪威時間下午5點（台灣時間：11/2 23:00）看到挪威特羅姆瑟（esfjordbotn...

燦坤「幸福平安會員特典」一日限定商品限量下殺5折起

後疫情時代來臨，2022年接近尾聲，燦坤11月4日至11月13日舉辦「幸福平安會員特典」，以超值折扣與獨家好康正面迎戰雙...

蓋兒加朵裸背秀Tiffany 米蘭達寇兒、金卡達珊靠邊站

美國珠寶品牌Tiffany & Co.自去年加入LVMH之後，由LVMH集團二公子擔任品牌行銷暨執行副總裁，強勢搶攻珠寶...

比臉還大！拿坡里「超級戰斧雞腿」加量51％ 現享69折

被外界譽為「被炸雞耽誤的比薩店」的「拿坡里」，近期針對旗下的炸雞專賣店，推出升級版「超級戰斧雞腿」，每支雞腿都超過半斤重...

夢幻雪花球絕美！Jo Malone雪花耶誕系列 復刻香必收

每到歡慶季節，就想到耶誕節！今年耶誕有香氛粉最期待的Jo Malone London陪伴度過，冬天的Jo Malone以...

UNIQLO人氣聯名家居服、內搭系列再進化 融入嶄新材質讓人天天都想穿

自去年夏天推出首季合作系列之後， UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著，就成為女孩們的心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。