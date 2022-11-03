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首創「金繼」橡木桶 大摩築光大師系列No.1限量登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
尚格酒業董事長奚大寧，親自出席大摩築光大師系列發表會。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業董事長奚大寧，親自出席大摩築光大師系列發表會。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

被譽為「老酒銀行」的世界最尊貴威士忌大摩，與蘇格蘭首座設計博物館V&A Dundee展開藝術合作計畫，首席傳奇釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）攜手當代建築大師隈研吾，於2022年打造「大摩築光大師系列」。該系列預計三年推出三版，2022年首發版本「大摩築光大師系列No.1」，包含兩個珍稀酒款，「大摩築光大師系列No.1珍稀48年」及「大摩築光大師系列 No. 1．2022限定版」。

「大摩築光大師系列No. 1．2022限定版」是15年的威士忌，首創以三種珍稀橡木桶，蘇格蘭橡木桶（Tay Oak）、日本水楢桶和美國白橡木桶，訂製成「金繼」（Kintsugi）橡木桶，並陳釀出具有多重獨特風味且完美平衡的單一麥芽威士忌，全球限量15,000瓶、每瓶售價10,000元。

「築光」之名來自由受封大英帝國勳章官佐勳章（OBE）的大摩首席釀酒師理查・派特森與卓越創作者的攜手合作，致敬那些以追求卓越而發出光芒，並激勵大眾釋放潛力的各界傑出人物。「金繼」則為日本古老傳統的修復技術，以漆和金粉黏合破碎器皿使其優雅重生，更被視為一種藝術哲學。

這款15年的威士忌，最初在美國白橡木中陳年，而後轉桶熟成於手工挑選的義大利Amarone風乾葡萄酒桶、及首創的「金繼」橡木桶熟陳，這款非凡的威士忌而成，平衡了當地傳統威士忌與實驗創新陳年技術，從包裝到酒款皆帶來豐富多元的藝術表現，是款鼓舞人心的創新單一麥芽威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

發表會現場由「光之舞者」帶來在黑暗中優雅如鑽的絢光演出。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
發表會現場由「光之舞者」帶來在黑暗中優雅如鑽的絢光演出。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「大摩築光大師系列 No. 1．2022限定版」全球限量15,000瓶，每瓶售價10,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「大摩築光大師系列 No. 1．2022限定版」全球限量15,000瓶，每瓶售價10,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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