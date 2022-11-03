鹽酥雞、宮保雞丁變成爆米花！星球工坊×李錦記聯名了

已經到了必須穿長袖或外套的季節了，天氣溫差變化大與時常下雨，也讓火鍋店成為一位難求的餐廳。這回王品集團旗下鍋物品牌「聚日式火鍋」全台首家形象店正式在台北士林區開幕啦！現在即日起身穿指定衣物到店用餐，直接免費升級「札幌熊起司牛奶湯或麻辣熊激辛麻辣湯」，衝一波了！

2022-11-03 11:29