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鹽酥雞、宮保雞丁變成爆米花！星球工坊×李錦記聯名了
爆米花又有新口味了！「Magi Planet星球工坊」本次與百年醬料品牌「李錦記」合作，聯名推出「鹽酥雞爆米花」與「宮保雞丁爆米花」，帶來嶄新的味覺體驗。另外隨著聖誕節即將到來，也推出期間限定的「特濃巧脆爆米花」，為冬季時光迎來滿滿香甜。
星球工坊此次與李錦記合作推出兩款聯名爆米花，讓下酒菜與零食合而為一，均是以李錦記調味料製作而成。「鹽酥雞口味爆米花」特選冷風乾燥九層塔粉，再灑上秘製椒鹽粉，讓爆米花完整呈現出宛如夜市鹽酥雞般的鹹香滋味。「宮保雞丁口味爆米花」則是保留雞丁原味，調製出辣中帶甜的辛香滋味。兩款聯名爆米花現已於全聯率先上市，原價129元，優惠價每包99元。12月1日前，還可享第2件半價的限時優惠。
繼去年推出「杏仁可可太妃爆米花」後，星球工坊今年將經典KitKat可可威化抹醬融入爆米花中，打造出「特濃巧脆爆米花」，入口有著醇厚奶香與滑順牛奶巧克力香氣，還有威化餅酥脆口感與淡淡焦糖香。應景推出的聖誕外罐，使用紅色為主色調，並搭配聖誕元素與金色麋鹿點綴。原價每罐269元，優惠價239元，2罐組合價399元。
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