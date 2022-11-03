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渡邊直美「開運茨城」 ITF旅展明起「日本物產免費送」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
茨城縣今年以渡邊直美代言「開運茨城」來台參展。圖／日本茨城縣提供
茨城縣今年以渡邊直美代言「開運茨城」來台參展。圖／日本茨城縣提供

2022 ITF台北國際旅展明起登場，迎接邊境旅遊開放，日本茨城縣擴大參展規模，以代言人渡邊直美「開運茨城」為主題，民眾每天都可到茨城縣攤位加入粉絲團領取自動販賣機體驗券、免費領取當地物產，同時，台灣凱旋、天擎、五福、太平洋四大旅行社也推出茨城縣觀光優惠行程。

日本茨城縣國際觀光客此次旅展帶來多款日本產量屬一屬二的物產，包括各種口味的納豆零食製品、濃郁杏仁奶、地瓜薯條、水戶乃梅等，每天上午11點、下午2點、4點都有一場自動販賣機體驗免費領取物產的活動；此外，每天下午3點，現場舉辦5分鐘觀光說明會，當場抽出24名幸運觀眾，可換取水戶乃梅自動販賣體驗。

旅遊行程部分，凱旋旅行社以星宇航空包裝小東北名所巡楓、小冬北雙溫泉，11月起每周三、日出發，5日43,800元起。天擎旅行社主打台灣虎航直飛茨城，祭出北關東小東北雪之溫泉美食Fun5日遊39,900元起、日本茨城夢迴小東北4日遊29,900元起。

五福旅遊推出悠遊玩茨城～鬼怒川東京5日38,900元起，旅展優惠限定二人同行第二人減4,000元，另外，只要在疫情期間登記結婚的新人參加此團體行程，於入住飯店贈送乙瓶紅酒。太平洋旅行社推出茨城之美～新潟華鳳茨城沐百湯5日78,800元起，旅展中指定團體可優惠團費3,000元。

此外，為鼓勵民眾前往茨城旅遊，茨城縣也特別加碼，提供5組價值日幣7,000圓以上的「茨城Box」精美禮盒，凡於展期中訂購以上四家旅行社業者推出的茨城限定相關優惠行程，就有機會抽中茨城Box禮盒。茨城旅遊資訊可查「茨城縣」及「開運茨城」兩fb粉絲團。

大洗磯前神社日出是日本喜愛攝影者最愛的拍攝點之一。圖／日本茨城縣提供
大洗磯前神社日出是日本喜愛攝影者最愛的拍攝點之一。圖／日本茨城縣提供
安鱇魚是茨城冬季限定的美食。圖／日本茨城縣提供
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