小批次手工生產 格蘭利威15年雪莉桶原酒2023年臻藏版登台

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet）年年推陳出新，繼2018年推出13年雪莉桶以來，今年推出全新15年雪莉桶原酒2023年限量版，以58.7%原桶強度之姿，連續第五年獻上「獨獻台灣系列」新品，再次將最珍稀的百分百雪莉桶原酒獨厚台灣。除了以獨獻台灣新作撼動台灣威士忌市場，格蘭利威更持續顛覆、定義前所未見的品飲場域，在台南奇美博物館打造創新奢華辦桌盛宴，以行動證明品牌傳承世紀的原創精神。

格蘭利威15年雪莉桶原酒2023限量臻藏版，是首席調酒師艾倫．溫徹斯特（Alan Winchester），再次獨獻台灣的創新鉅獻，於酒窖臻選不到3%的頂奢西班牙Oloroso雪莉桶，歷經15年巔峰歲月，百分百熟成，以58.7%原桶強度裝瓶，小批次手工限量生產，非冷凝過濾，不加一滴水稀釋，完整展現重雪莉最純粹原始的經典風格。

品飲格蘭利威15年雪莉桶原酒2023限量版時，首先感受到濃郁的葡萄乾揉合可可、肉桂的溫暖辛香首先撲鼻而來；入口之後，原桶強度的強勁飽滿酒體，更乘載了迷人的絲綢黑巧克力果仁，交織重雪莉本色的深色果實氣息，並由太妃糖以及爽朗的橙皮賦予迷人豐富的味蕾層次；尾隨而來的悠長尾韻，帶來令人陶醉的辛香作結。

格蘭利威15年雪莉桶原酒新品上市晚宴，選在奇美博物館歐式雄偉的巴洛克式建築中，舉辦一場前所未有的台式創新辦桌，不但延續品牌倡議的「台味覺醒」精神，更邀請台南晶英酒店主廚團隊操刀，完美蛻變傳統「阿舍菜」辦桌盛宴。除了品飲格蘭利威15年雪莉桶原酒，以及奢創高年份21年、25年外，更聯手亞洲50大酒吧Bar Mood Taipei客製創意調酒，在充滿歐洲情懷的美麗穹頂下，以西式擺盤、位上套餐方式，呈現台南府城早期富貴人家的特色手路菜，讓賓客們擁有一個突破想像、極致奢華的餐酒體驗。

經過西班牙米其林三星、世界五十榜首餐廳等歷練的甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka），獻上代表作「睡蓮」，睡蓮是他第一年到台灣的創作，至今已經歷經了多個變奏版本。平塚牧人以「台灣豆花」為主軸，搭配冬瓜凍、接骨木花凍、枸杞、蓮子、及西米露，茉莉茶湯上花落繽紛、波光淋漓，味道甜美，層次變化而有深度。平塚牧人擅長捕捉當地飲食文化，更喜歡從生活裡發想創意，開拓新路的精神正與格蘭利威品牌精神相當契合，也為這創新辦桌宴席畫下完美句點。

格蘭利威15年雪莉桶原酒新品晚宴，同步邀請日前合作《台味星指南》系列影片的台灣之光—陳金鋒，以台灣人最熟悉的鋒砲炸裂揮棒英姿，攜手台灣保樂力加董事總經理王德勤一同啟動骨牌秀，代表格蘭利威對於創新出眾、不變初衷的堅持與信念，透過酒款以及台灣地圖的揭示，正式開啟這場現代交會古典、歐洲接軌台灣的辦桌盛典。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康