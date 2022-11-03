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跟著Jennifer Lopez放假去？COACH節慶廣告太歡樂
當時間進入11月，一年似乎將進入尾聲，而歡樂、分享的節慶時光似乎也在不遠處將要到來。COACH釋出節慶系列形象廣告「Feel the Wonder」，除了邀請到珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、美國星二代Zoey Deutch與曾演出韓版電視劇《當男人戀愛時》、《殭屍校園》的新一代韓國男星、21歲的小鮮肉尹燦榮擔任主角，透過俏皮、玩趣的氣氛，並將品牌2022秋冬單品巧妙融入。
雖然時間始終筆直向前，但懷舊、復古的氣氛不時讓人感受到過往的美好，「Feel the Wonder」展現了人們對於美好的追求，並透過主角在雪地中打鼓、在床上跳躍或迫不及待拆開禮物的心情，分享了歡樂的氣氛。
從Heart手提包、Tabby與Studio手提包，包含Stuart Vevers替2022秋冬設計的服飾系列，全數都在Jennifer Lopez、Zoey Deutch與尹燦榮的身上或情境視覺中，歡樂展現。而雖然目前主題商品暫無訂價，但COACH已宣布將在11月中於信義區打造美式風格禮品快閃店，同時還將頗受好評的Rexy變身為聖誕造型，讓人期待更加一年的結尾，歡樂、童趣、鬧一波。
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