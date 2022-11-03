跟著Jennifer Lopez放假去？COACH節慶廣告太歡樂

當時間進入11月，一年似乎將進入尾聲，而歡樂、分享的節慶時光似乎也在不遠處將要到來。COACH釋出節慶系列形象廣告「Feel the Wonder」，除了邀請到珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、美國星二代Zoey Deutch與曾演出韓版電視劇《當男人戀愛時》、《殭屍校園》的新一代韓國男星、21歲的小鮮肉尹燦榮擔任主角，透過俏皮、玩趣的氣氛，並將品牌2022秋冬單品巧妙融入。

雖然時間始終筆直向前，但懷舊、復古的氣氛不時讓人感受到過往的美好，「Feel the Wonder」展現了人們對於美好的追求，並透過主角在雪地中打鼓、在床上跳躍或迫不及待拆開禮物的心情，分享了歡樂的氣氛。