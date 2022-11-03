快訊

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟著Jennifer Lopez放假去？COACH節慶廣告太歡樂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
21歲的韓國新星尹燦榮，過去曾演出韓版《當男人戀愛時》、電影《索命人孔蓋》，近期並有校園電視劇《殭屍校園》已於Netflix上上映。圖 / COACH提供
21歲的韓國新星尹燦榮，過去曾演出韓版《當男人戀愛時》、電影《索命人孔蓋》，近期並有校園電視劇《殭屍校園》已於Netflix上上映。圖 / COACH提供

當時間進入11月，一年似乎將進入尾聲，而歡樂、分享的節慶時光似乎也在不遠處將要到來。COACH釋出節慶系列形象廣告「Feel the Wonder」，除了邀請到珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、美國星二代Zoey Deutch與曾演出韓版電視劇《當男人戀愛時》、《殭屍校園》的新一代韓國男星、21歲的小鮮肉尹燦榮擔任主角，透過俏皮、玩趣的氣氛，並將品牌2022秋冬單品巧妙融入。

雖然時間始終筆直向前，但懷舊、復古的氣氛不時讓人感受到過往的美好，「Feel the Wonder」展現了人們對於美好的追求，並透過主角在雪地中打鼓、在床上跳躍或迫不及待拆開禮物的心情，分享了歡樂的氣氛。

從Heart手提包、Tabby與Studio手提包，包含Stuart Vevers替2022秋冬設計的服飾系列，全數都在Jennifer Lopez、Zoey Deutch與尹燦榮的身上或情境視覺中，歡樂展現。而雖然目前主題商品暫無訂價，但COACH已宣布將在11月中於信義區打造美式風格禮品快閃店，同時還將頗受好評的Rexy變身為聖誕造型，讓人期待更加一年的結尾，歡樂、童趣、鬧一波。

COACH最新形象廣告Feel the Wonder中，珍妮佛羅培茲在床上跳躍的喜悅，訴說了人們對節慶的期待。圖 / COACH提供
COACH最新形象廣告Feel the Wonder中，珍妮佛羅培茲在床上跳躍的喜悅，訴說了人們對節慶的期待。圖 / COACH提供
除了多位主角演出，COACH經典的包款如Heart、Tabby與Studio包款都在情境視覺中歡樂登場。圖 / COACH提供
除了多位主角演出，COACH經典的包款如Heart、Tabby與Studio包款都在情境視覺中歡樂登場。圖 / COACH提供
除了多位主角演出，COACH經典的包款如Heart、Tabby與Studio包款都在情境視覺中歡樂登場。圖 / COACH提供
除了多位主角演出，COACH經典的包款如Heart、Tabby與Studio包款都在情境視覺中歡樂登場。圖 / COACH提供
曾演出《吸血鬼學院》與《屍樂園：髒比雙拼》的美國星二代Zoey Deutch也在COACH節慶形象廣告中登場，展現出俏皮、玩趣的假日氣氛。圖 / COACH提供
曾演出《吸血鬼學院》與《屍樂園：髒比雙拼》的美國星二代Zoey Deutch也在COACH節慶形象廣告中登場，展現出俏皮、玩趣的假日氣氛。圖 / COACH提供

快閃 廣告

延伸閱讀

白金捲《蓓優妮塔3》風波不忍了？爆原貝姐聲優「實際報價」比抱怨多至少35萬元

《蓓優妮塔3》現任聲優推文支持前配音員「應獲高薪」白金神谷英樹無新回應

學「翹臀珍」珍妮佛羅培茲、Rita Ora 花小錢也能穿搭出高質感

貴婦逾500萬名牌手提包遭快遞泡水報廢 事後僅賠5位數清潔費

相關新聞

極光大爆發 ！挪威昨晚天空滿滿的綠光 美麗極了

到挪威打工換宿的讀者陳政維昨天挪威時間下午5點（台灣時間：11/2 23:00）看到挪威特羅姆瑟（esfjordbotn...

UNIQLO人氣聯名家居服、內搭系列再進化 融入嶄新材質讓人天天都想穿

自去年夏天推出首季合作系列之後， UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著，就成為女孩們的心...

越泰捷航空台北-曼谷 12月3日起增為每周十班

因泰國旅遊消費便宜，今年來貨幣貶值又比台幣多，前往旅遊購物相當划算，在台灣開放邊境後，前往泰國旅遊民眾增多，而泰國來台也...

首創「金繼」橡木桶 大摩築光大師系列No.1限量登場

被譽為「老酒銀行」的世界最尊貴威士忌大摩，與蘇格蘭首座設計博物館V&A Dundee展開藝術合作計畫，首席傳奇釀酒師理查...

BLACKPINK Rosé指定幸運符 演出前必用且推限量版

南韓女子天團BLACKPINK目前還在全球巡演中，行程滿檔，由於長期工作關係，BLACKPINK團員們不僅要調時差，肌膚...

ELLE CASINO 年度最好玩！ 用靈魂作賭注的沉浸式劇場展覽

ELLE Taiwan今年在台邁入第31週年，特別於11/12至11/20期間在華山1914文化創意產業園區 中7B館舉辦沉浸式劇場展覽—ELLE CASINO，更跨界與當紅偶像團體原子少年Ｏzone等眾多藝人合作進行宣傳。ELLE CASINO即將開幕！兌換靈魂籌碼，下注改變人生，無論你是否滿意眼前生活，都能擁有翻轉局面的機會。你以為人生賭的是輸贏，但其實我們賭的是，誰在這場遊戲中能玩得最盡興，不留下遺憾。除了實體展覽，ELLE也推出線上版沉浸式遊戲：ELLE CASINO風格玩家，玩遊戲還有機會抽iPhone14、質感住宿券、高級音響等好禮！無論線上還是實體，快來成為Game Changer！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。