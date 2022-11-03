國王製表師的再進擊！萬寶龍計時碼表批新衣大秀法式美
不少瑞士高級鐘表品牌之所以歷久彌新，正因為堅守了古典的美學核心，並披上了隨時代更迭的風格新衣。近期萬寶龍（Montblanc）的Nicolas Rieussec單按鈕計時碼表便獻上全新設計語彙，而寶珀（Blancpain）則著眼於配件：為品牌的經典設計五十噚（Fifty-Fathoms）系列一口氣推出4色系合計20款NATO表帶，「改潮換帶」、就靠這一手！
原本歷史源自1953年的五十噚系列，當年是為法國海軍的特別訂製而問世，有別於通用的「公尺」、改以「噚」為量測單位。加上該系列具有少見的藍寶石水晶表圈，成為潛水表中古典美學的只此一家。所謂的Nato表帶是基於安全考量，使用焊接式固定桿取代原本的彈簧桿固定表帶，進而防止手表在激烈動作中滑落或移位。來到近代，NATO表帶則以方便穿脫替換，帶來色彩與材質的變化，例如本次Blancpain便帶來黑、藍、綠與大地系的四系列20款表帶，全系列單一價7,000元，方便自由更換、風格隨手自營造。
萬寶龍（Montblanc）的Nicolas Rieussec單按鈕計時碼表則在細節處展現了始於1821年的古典精神。曾為法王製表師的Nicolas Rieussec曾設計出指針固定的滴墨式轉盤計時器，堪稱計時儀器的原型，近代曾於2007年由萬寶龍重新具現成Nicolas Rieussec計時碼表，並在近15年間帶來質材、細節、鏤空、兩地時間功能的多樣化面貌。
2022新款的Nicolas Rieussec單按鈕計時碼表則承襲了原作的古典精神：以一只固定式指針搭配兩個計時轉盤，因而讓人一眼即可辨讀計時資訊，但風格上大幅蛻變，像是面盤上加以法式巴黎釘紋裝飾（Clous de Paris）、取代原有的麥穗扭索紋，又或是太子妃指針則取代了柳葉針，因而令整體風格更為現代且動感。表款使用了品牌自製的MB R200導柱輪計時碼表機芯，並具備快速重設小時和日期的機制，指針並可雙向調整，而不會影響分針位置。精鋼款將為常規生產，訂價262萬2,000元，PVD精鋼款則為限量500只，訂價27萬5,000元。
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