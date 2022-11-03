悠遊卡公司再推「3D大師球悠遊卡 」 每組2顆售798元

悠遊卡公司自2019年起發行「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」以來，每年的新品皆讓訓練家們趨之若鶩，今年再度推出「寶可夢造型悠遊卡-3D大師球」，自11月3日11時起於Pinkoi搶先預購，每組2顆，售價798元。

悠遊卡公司表示，在遊戲中可以100%捕獲野生寶可夢的「大師球」，此次納入「寶可夢造型悠遊卡」系列之中，「寶可夢造型悠遊卡-3D大師球」以高水準3D開模與細緻工法，真實還原雙側突出的特殊造型，塗層上還增加珍珠膜、嗶卡時增添趣味綠光，重現大師球經典特色。