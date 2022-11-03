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必勝客比薩、肯德基雞塊只要11元！雙11優惠只有3天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
PK雙饗卡APP限時推出雙11優惠，包括分享餐、比薩組均享優惠。圖／肯德基提供
PK雙饗卡APP限時推出雙11優惠，包括分享餐、比薩組均享優惠。圖／肯德基提供

為歡慶雙11必勝客×肯德基推出的「PK雙饗卡APP」，自11月9日起，限時3天推出加碼活動，包括個人比薩、上校雞塊分享盒只要11元，另外還有111元、1,111元等不同優惠方案。自11月4日至11月28日期間，天天登APP也可抽會員點數111點，訂餐也有機會獲得1,111點。

PK雙饗卡APP自11月9日至11月11日期間，連續3天，每日上午10:00推出整點瘋搶隨饗券活動。其中「20塊上校雞塊分享盒」優惠價11元，必勝客「6吋鬆厚個人比薩」優惠價11元；「6塊雞桶分享餐」特價111元、「9吋厚鬆小比薩」特價111元；另外「12塊雞桶派對分享餐3組」特價1,111元、「12吋厚鬆大比薩6組」特價1,111元，最高現省3,029元。每款數量各限200組。

11月4日至11月28日，連續25天登入PK雙饗卡APP，就有機會抽中PK點數111點，並有機會獲得品牌優惠券；活動期間於PK雙饗卡APP消費，可再參加抽獎，有機會獲得PK點數1,111點。

11月15日至11月21日期間，另有優惠套餐隨饗券，「9吋鬆厚比薩套餐」原價860元，特價490元；「雙11咔啦雞腿堡套餐」原價204元，特價139元；「個人厚鬆比薩套餐2張」，原價230元，特價170元；「4塊雞塊套餐」原價140元，特價99元，整體優惠自56折起。

PK雙饗卡APP限時推出雙11優惠，包括分享餐、比薩組均享優惠。圖／必勝客提供
PK雙饗卡APP限時推出雙11優惠，包括分享餐、比薩組均享優惠。圖／必勝客提供

套餐 必勝客 雙11

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