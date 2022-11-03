首度攜手大專院校第19屆夢想資助計畫KEEP WALKING起跑

由全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）所發起的「第19屆夢想資助計畫KEEP WALKING」正式起跑，以「我選我路，無畏前行，夢想Keep Walking」為活動主題，持續招募創新思維，鼓勵夢想家們在大環境的考驗下，仍能堅持夢想，勇往直前，為當前社會議題提出永續解決方案。

「第19屆夢想資助計畫KEEP WALKING」自11月2日中午12時起至12月28日中午12時止受理網路報名，凡年滿20歲以上中華民國國民皆可參加。今年「KEEP WALKING夢想資助計畫」強調夢想的「永續性與多元包容性」及「賦權與賦能」。將依照「對社會之正面影響性」佔40%、「夢想發展性」佔25% 、「夢想前瞻性」佔20%，以及「夢想籌備積極性」佔15%共四項評分標準，最終評選出10位年度夢想得主。

根據國發會《110-112年重點產業人才供需調查及推估》指出，整體產業欠缺人才，有兩大主因，分別是應屆畢業生人數不足，以及在職人員技能或素質不符。尤其旅宿業、觀光遊樂業的人才欠缺，居高不下；其中又以「飯店、餐廳主管、中／西餐烹飪廚師、飯店工作人員」為最缺乏的職業，佔比42.9%；顯見餐飲業不僅缺乏人力，在職的專業技能培力更為當務之急。

台灣帝亞吉歐總經理程展鵬（Atul Chhaparwal）表示：「KEEP WALKING夢想資助計畫，已邁向第19個年頭，至今已陪伴206個夢想起步、贊助超過1.8億總獎金。去年面對疫情衝擊，我們首度保留名額資助餐飲服務業在逆境中成長。而在國境解封之際，台灣亟需餐飲服務業人才，帝亞吉歐透過全新一屆的夢想資助計畫持續助力餐飲業。今年將新增夢想資助名額至三名給餐飲服務業，用行動挹注資源給企業夥伴，引領產業永續發展。」

今年「KEEP WALKING夢想資助計畫」特別邀請酣呷餐酒館主理人余瀚為 （Nono Yu）擔任評審委員。在南部擁有三家餐酒館的余瀚為，甫於今年拿下「2022 Diageo World Class調酒大賽」台灣區冠軍，他以獨到的觀察力及對故鄉的熱愛，創造專屬於台灣的特色調酒。此外，余瀚為在台南推廣調酒產業更是不餘遺力，過去一年曾與台南市政府一同宣傳調酒嘉年華，也曾攜手多家餐酒館及飯店合作激盪創意，與產業夥伴共榮共好。

除了延續去年的「餐飲服務業振興計畫」，第19屆夢想資助計畫也首度與大專院校產學合作，培育校園餐飲服務業人才。帝亞吉歐以KEEP WALKING勇往直前的精神，攜手新北市教育局，以及第13及第15屆夢想資助計畫得主、Skills for U（社團法人國際技能發展協會）執行長黃偉翔，在陸續拜訪各大學給予合作建議後，共同打造「KEEP WALKING夢想資助學院」。接下來將陸續於開南大學、景文科技大學及醒吾科技大學展開產學合作計畫。由帝亞吉歐品牌大使，以業界數十年培訓餐飲服務業相關從業人員的經歷為基礎，首度進入校園為餐飲管理科系學生提供侍酒實務及商業管理課程。

KEEP WALKING夢想資助計畫這些年在攜手夢想家們實現計畫的同時，也持續透過永續行動，實踐企業核心價值與對環境友善的承諾，落實帝亞吉歐「理性飲酒」、「社會共融」以及「環境永續」三大面向的2030社會願景長期目標。