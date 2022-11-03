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麗寶OUTLET 6周年慶 家電商品帶動業績成長2成 FILA特賣1折起

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶OUTLET6周年慶，FILA特賣1折起。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶OUTLET6周年慶，FILA特賣1折起。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶OUTLET MALL正舉辦6周年慶，首5日因高單價家電與家用品類商品帶動，業績較去年成長2成，還有全台獨家FILA出清特賣會1折起、名牌包特賣3.5折起，大閘蟹買一送一等活動。

麗寶樂園渡假區表示，麗寶OUTLET MALL即日起至11月20日舉辦6周年慶，期間推出LG、SONY、SHARP、Samsung多個家電品牌的聯合特賣活動，首5日業績好，今年在高單價的按摩椅、洗衣機、75吋大電視等家電類、品牌家具床組與休閒運動品牌，兩大類銷售表現較去年同期都增加3成，推測為疫情開始解封後迎來的消費，帶動整體業績成長。

麗寶OUTLET MALL周年慶期間規畫多場特賣活動，包括全台獨家FILA運動用品出清特賣最低1折起、GLORY WINE紅酒展售會、日韓彩妝保養品特賣會2折起、全台OUTLET獨家資生堂快閃櫃、Kinloch Anderson皮件特賣會2.9折起、上山採藥保養彩妝特賣會50元起、SUN FLOWER襪帕織品特賣會3折起、名品包絕版品出清特賣會3.5折起、Keds美式休閒鞋特賣會4折起滿3000元，再送限量珐郎杯。

更有新櫃登場，擁有多個迪士尼、漫威等國際品牌授權的「野獸國」，即日起也在麗寶OUTLET MALL 快閃，公仔5折起、服飾配件類三件1000元等優惠。

麗寶OUTLET MALL回饋，即日起至11月20日於麗寶OUTLET MALL憑當日消費發票滿3000元就可抽TOKUYO按摩椅、iPhone14、SHARP 50吋4K連網液晶電視、麗寶福容大飯店住宿券等好禮，消費累計6000元送密室逃脫門票1張、滿8000元送麗寶樂園門票、滿1萬2000元送雙人摩天輪主題車廂搭乘券1張、滿3萬送萬國1000元兌換券1張或秀泰電影票2張、滿6萬送賽車主題旅店住宿券。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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