全家便利商店Let’s Café╳金馬聯名杯登場！特濃系列限時優惠2杯99元

電影界年度大事第59屆金馬獎即將登場，全家便利商店Let’s Café第4度與金馬影展合作，推出Let’s Café期間限定聯名杯款，以及橘、藍兩款限定杯套；更有細緻精巧的金馬獎座造型杯塞，即日起至11月29日期間購買Let’s Café咖啡全品項，只要加價9元即可帶回家。為金馬影展預熱，即日起至11月29日於全家便利商店門市購買Let’s Café特濃系列，即享任選2杯99元限時優惠，還有Let’s Café金馬限定濾掛咖啡、桂冠金馬最佳火鍋餃組合包同步獨家販售。

全家便利商店Let’s Café與金馬影展合作多年，每年限量的聯名杯款與周邊商品更造成市場話題，引發不少金馬迷爭相收藏。今年延續「凝視痕跡：如何和變動與未知共存」視覺主題，以59字型構成的金馬圖騰化身Let’s Café期間限定聯名杯款，搭配橘、藍兩款顏色鮮明的杯套，將電影落入消費者的日常生活中。

歡慶「金馬59」，全家便利商店Let’s Café更獨家推出金馬聯名杯塞，以金馬獎座等比例縮小開模訂製，小巧細緻，原價59元，即日起至11月29日購買Let’s Café任一咖啡飲品，加價9元即可將金馬獎座造型杯塞帶回家，讓人人都是金馬得主。

為向電影人致敬，Let’s Café推出金馬預熱優惠活動，即日起至11月29日連續4週於全家便利商店門市購買Let’s Café特濃系列，無論是特濃美式咖啡或特濃拿鐵皆享任2杯99元限時優惠；Let’s Café金馬限定濾掛咖啡亦推出單盒原價399元、2盒特價499元活動，相當於63折。