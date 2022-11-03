寶可夢訓練家集合！大師球3D造型悠遊卡Pinkoi搶先預購

寶可夢抓寶潮持續發燒，寶貝球3D造型悠遊卡也有新成員加入，想要成為寶可夢大師，當然不能錯過全套收集的機會！

悠遊卡公司自2019年起發行「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」以來，每年的新品皆讓訓練家們趨之若鶩，今年再度推出「寶可夢造型悠遊卡-3D大師球」，自11月3日11時起至11月13日止，獨家在Pinkoi搶先預購，每組2顆、售價798元。

在遊戲中可以100%捕獲野生寶可夢的「大師球」，此次納入「寶可夢造型悠遊卡」系列之中，「寶可夢造型悠遊卡-3D大師球」以高水準3D開模與細緻工法，真實還原雙側突出的特殊造型，塗層上還增加珍珠膜，且同樣在嗶卡時會閃爍趣味綠光，完整重現大師球經典特色。