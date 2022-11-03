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寶可夢訓練家集合！大師球3D造型悠遊卡Pinkoi搶先預購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
寶可夢造型悠遊卡-3D大師球運用3D開模與細緻工法，真實還原雙側突出的特殊造型。圖／悠遊卡公司提供
寶可夢造型悠遊卡-3D大師球運用3D開模與細緻工法，真實還原雙側突出的特殊造型。圖／悠遊卡公司提供

寶可夢抓寶潮持續發燒，寶貝球3D造型悠遊卡也有新成員加入，想要成為寶可夢大師，當然不能錯過全套收集的機會！

悠遊卡公司自2019年起發行「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」以來，每年的新品皆讓訓練家們趨之若鶩，今年再度推出「寶可夢造型悠遊卡-3D大師球」，自11月3日11時起至11月13日止，獨家在Pinkoi搶先預購，每組2顆、售價798元。

在遊戲中可以100%捕獲野生寶可夢的「大師球」，此次納入「寶可夢造型悠遊卡」系列之中，「寶可夢造型悠遊卡-3D大師球」以高水準3D開模與細緻工法，真實還原雙側突出的特殊造型，塗層上還增加珍珠膜，且同樣在嗶卡時會閃爍趣味綠光，完整重現大師球經典特色。

不管你是無法抗拒造型悠遊卡的吸引力，還是寶可夢狂粉，若已經有精靈球、高級球、超級球，更不能錯過大師球的到來，趕快跟上新一波訓練家收藏熱潮。

寶可夢造型悠遊卡-3D大師球，自11月3日11時起獨家在Pinkoi搶先預購，每組2顆、售價798元。圖／悠遊卡公司提供
寶可夢造型悠遊卡-3D大師球，自11月3日11時起獨家在Pinkoi搶先預購，每組2顆、售價798元。圖／悠遊卡公司提供
如果先前已經入手精靈球、高級球、超級球，更不能錯過大師球。圖／悠遊卡公司提供
如果先前已經入手精靈球、高級球、超級球，更不能錯過大師球。圖／悠遊卡公司提供
這次寶可夢造型悠遊卡-3D大師球同樣會在嗶卡時會閃爍趣味綠光。圖／悠遊卡公司提供
這次寶可夢造型悠遊卡-3D大師球同樣會在嗶卡時會閃爍趣味綠光。圖／悠遊卡公司提供
寶可夢造型悠遊卡-3D大師球，自11月3日11時起獨家在Pinkoi搶先預購，每組2顆、售價798元。圖／悠遊卡公司提供
寶可夢造型悠遊卡-3D大師球，自11月3日11時起獨家在Pinkoi搶先預購，每組2顆、售價798元。圖／悠遊卡公司提供

寶可夢 悠遊卡 發燒

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