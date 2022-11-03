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全聯上架Uber Eats狂增至5千品項 精選台貨限時滿千8折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
根據Uber Eats平台上消費全聯商品的大數據統計，10大熱門點購品項中，天菜已經由翠玉娃娃菜取代青江菜。圖／Uber Eats提供
根據Uber Eats平台上消費全聯商品的大數據統計，10大熱門點購品項中，天菜已經由翠玉娃娃菜取代青江菜。圖／Uber Eats提供

即使疫情已經不若過往緊繃，但消費者對生鮮日用外送的需求仍持續仰賴，最明顯的現象可從今年至今在Uber Eats上的全聯外送訂單成長將近90%看出來。為進一步滿足強勁的外送需求，全聯宣布將Uber Eats平台上架的生鮮蔬果和日用商品選擇增加1倍，並且推出「雙倍新選擇、雙倍心享受」優惠活動，即日起至11月14日精選台貨8折起優惠，Uber Eats更加碼推消費滿1,000元即享2次8折優惠，單筆最高折抵200元，鼓勵民眾一次購齊各種生鮮、雜貨。

根據平台上消費全聯商品的大數據統計，10大熱門點購品項中，天菜已經由翠玉娃娃菜取代青江菜，家庭號鮮奶依舊佔據前3名、薄切梅花豬肉火鍋片成為唯一入榜的肉類品項、罐裝咖啡飲品和10入抽取式衛生紙則是新入榜的熱門外送品新軍。此外，全聯熱銷日用品還有3大類趨勢，包含防疫商品的清潔專用酒精、酒精擦；以及廚房好幫手，例如：擦手紙巾、海綿菜瓜布、洗手露、洗碗精，大中小垃圾袋等；還有默默神隊友，像是衛生棉、乾電池等時常被忽略的必備品。

此次Uber Eats與全聯「雙倍新選擇」的擴增商品中，「燈泡、電池」為生活關鍵時刻的小神物，不僅上架了許多需即刻替換、顧及明亮安全的燈泡型號；更從原有最常見3號與4號電池，另外加入了汽車遙控電池、手錶用鈕扣型電池、瓦斯爐1號電池、鹼性電池等多種類型。而從每日下班時間為點購全聯的尖峰時段觀察，也可發現家庭備餐需求熱度不減，並且可看出聰明安排時間的都會在傍晚通勤時間打開App輕鬆點購，到家時收取外送物品備餐。

Uber Eats與全聯攜手擴增的外送選品著重生鮮、冷藏冷凍、乾貨、生活物資4大品類，總品項共超過5,000項選擇。目前Uber Eats上已經有310家全聯福利中心門市，並且持續拓展24小時生鮮外送服務至16間全聯福利中心門市。

全聯攜手Uber Eats，生鮮蔬果和日用商品選擇增加1倍，並且推出「雙倍新選擇、雙倍心享受」優惠活動，即日起至11月14日推出全聯精選台貨8折起優惠。圖／Uber Eats提供
全聯攜手Uber Eats，生鮮蔬果和日用商品選擇增加1倍，並且推出「雙倍新選擇、雙倍心享受」優惠活動，即日起至11月14日推出全聯精選台貨8折起優惠。圖／Uber Eats提供

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