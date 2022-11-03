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ELLE CASINO 年度最好玩！ 用靈魂作賭注的沉浸式劇場展覽

聯合新聞網／ 聯合數位文創

ELLE Taiwan今年在台邁入第31週年，特別於11/12至11/20期間在華山1914文化創意產業園區 中7B館舉辦沉浸式劇場展覽—ELLE CASINO，更跨界與當紅偶像團體原子少年Ｏzone等眾多藝人合作進行宣傳。ELLE CASINO即將開幕！兌換靈魂籌碼，下注改變人生，無論你是否滿意眼前生活，都能擁有翻轉局面的機會。你以為人生賭的是輸贏，但其實我們賭的是，誰在這場遊戲中能玩得最盡興，不留下遺憾。除了實體展覽，ELLE也推出線上版沉浸式遊戲：ELLE CASINO風格玩家，玩遊戲還有機會抽iPhone14、質感住宿券、高級音響等好禮！無論線上還是實體，快來成為Game Changer！

BE A GAME CHANGER，改變者得先機

4場賭局x 4個故事x 1念之間，透過骰子吹牛、俄羅斯輪盤、Black Jack 21點、Bingo遊戲激發挑戰心，在賭桌上與各路高手過招。但最重要的是BE A GAME CHANGER，唯有成為改變者，才能贏得先機！你可以成為玩家，或者置身事外，在ELLE CASINO中成為#GameChanger的規則只有一條，那就是相信你手中掌握的，絕對不一定是真實，玩得盡興，才是最後贏家！相信自己，就能不被規則限制，ELLE Taiwan邀請你一起成為Game Changer，成為新規則的創造者！

展覽時間：11/12(六)～11/20(日)

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中7B館

展覽預約連結：https://lihi2.cc/EfMro/udn

風格玩家遊戲連結：https://lihi2.cc/5CbjX/udn

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