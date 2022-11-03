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史上最快突破5億罐銷量的冰結！加碼再推無糖檸檬9%

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「KIRIN冰結調酒——無糖檸檬」清爽口感，是任何料理的絕配，無糖系列在飯後或睡前來一杯也沒負擔。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「KIRIN冰結調酒——無糖檸檬」清爽口感，是任何料理的絕配，無糖系列在飯後或睡前來一杯也沒負擔。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「KIRIN冰結調酒——無糖檸檬」自2020年發售以來，不僅廣受消費者好評，更在日本以史上最快的速度，突破5億罐銷售紀錄。為與台灣消費者共享這清爽鮮滋味，「KIRIN冰結無糖檸檬7%」即日起在7-ELEVEN獨家上市，單瓶500毫升售價99元，再推出3件85折的好康優惠；全新「KIRIN冰結無糖檸檬9%」單瓶350毫升，11月16日起於全家便利商店販售，單瓶79元，再推出3件85折的嚐鮮價。

隨著現代人生活步調愈趨快速且緊湊，加上受疫情影響促使健康意識抬頭，消費者在追求滿足口腹之慾的同時，對健康也同樣重視。KIRIN冰結無糖系列以「果汁冰點凍結」以及強烈的氣泡感做為特色，顛覆一般大眾對於調酒較為甜膩的印象，也打破了無糖即無味的想法。

台灣麒麟董事長上田隆史表示：「台灣KIRIN以『為家人準備』的心情，致力於引進安全、安心、美味的優質飲品，更積極導入無糖和減醣飲品。近年來除了推出減醣70%的『淡麗GREEN LABEL啤酒』，更再度為台灣消費者帶來無糖調酒『冰結無糖檸檬』系列，讓每一個人在歡聚時光都能盡情享受，無時無刻都讓歡笑拉近彼此的距離。」

「KIRIN冰結無糖檸檬」採用獨家「冰點凍結」技術，堅持較高成本不經熱濃縮、不加水稀釋的製法，製成「冰結Straight果汁」，保留檸檬原始香氣與適度苦韻，無論是小酌、搭餐都非常合適。

「KIRIN冰結無糖檸檬7%」為冰結系列中酒精濃度微高的一款，不僅酒感足，還可以品嘗到俐落清爽的檸檬果實風味，如同直接在伏特加裡擠入現榨的檸檬汁，新鮮清爽的口感，以及緊隨其後的伏特加餘韻，與任何一種料理都是絕配。

此次除了「KIRIN冰結無糖檸檬7%」重磅回歸，更加碼推出「KIRIN冰結無糖檸檬9%」，清澈伏特加的醇厚帶出檸檬豐富濃郁的香氣與酸味，每一口都喝得到的檸檬果實口感，搭配刺激舌尖與喉嚨的暢快氣泡，令濃厚的酒感喝起來卻是輕盈爽口，顛覆消費者對果汁調酒的想像。除了直接喝之外，也推薦倒進杯子並加入冰塊，讓冰塊融進調酒中後再品嘗，別有一番風味。

KIRIN新推出「KIRIN冰結無糖檸檬9%」，冰結系列最高酒精濃度帶來微醺清爽新體驗。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KIRIN新推出「KIRIN冰結無糖檸檬9%」，冰結系列最高酒精濃度帶來微醺清爽新體驗。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「KIRIN冰結調酒——無糖檸檬7%」強勢回歸，加碼再推出「無糖檸檬9%」，同樣微醺、更多選擇。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「KIRIN冰結調酒——無糖檸檬7%」強勢回歸，加碼再推出「無糖檸檬9%」，同樣微醺、更多選擇。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

疫情 酒精

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