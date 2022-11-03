誠品年度最大舊書拍賣會 中文書6本500雜誌玩具銅板價

誠品書店年度最大舊書拍賣會將在11/9至11/27於台中中友百貨13樓國際大廳登場，現場超過4萬本中文圖書最低6本500元、日外文雜誌銅板價30元起，除了書籍，也展出近7千張二手黑膠唱片199元起，還有萬件文具禮品5折起、首五日精選好物限量1折起。

像是不到百元即可入手《蜘蛛網中的女孩》電影書封版原文書、《迷宫中的將軍》翻譯小說、日本HIGHTIDE筆記本。奇幻小說《冰與火之歌第一部：權力遊戲》與浪漫喜劇電影《瘋狂亞洲富豪》原文書只要199元；村上春樹《刺殺騎士團長》原文書、日本鎌倉知名文具店kotori午餐袋等，都是低於5折的年度最優惠，精打細算的書迷別錯過到場挖寶的機會。

同時現場也有許多適合兒童閱讀的童書與玩教具，包括《冰雪奇緣2》原創繪本、英國幼幼遊戲書LADYBIRD出版的經典童謠硬頁書，以及《The 12 Days of Christmas》等多款耶誕主題繪本，最低139元起。

原價千元的韓國玩具品牌MIMI小朵莉韓式炸醬麵烹飪組，展場1折後150元就能整組帶回家；Disney Ooshies盲包公仔1折後只要8元，屁屁偵探小公仔也是1折價20元，銅板價就能帶回家。

此外，誠品線上也有購書回饋，即日起至12/31推出「月月樂讀」活動，誠品會員每月可享50元購書金（限誠品線上使用），11/30前於誠品線上購買中文、外文、兒童圖書/雜誌單筆滿1,500元，可再獲得花蓮富里有機米1公斤一包。