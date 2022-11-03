快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

柯文哲一句「坐一望二」 恐讓黃珊珊陷入棄保危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品年度最大舊書拍賣會 中文書6本500雜誌玩具銅板價

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2022誠品書店年度最大舊書拍賣會，11/9於台中中友百貨13樓國際大廳登場。圖／誠品書店提供
2022誠品書店年度最大舊書拍賣會，11/9於台中中友百貨13樓國際大廳登場。圖／誠品書店提供

誠品書店年度最大舊書拍賣會將在11/9至11/27於台中中友百貨13樓國際大廳登場，現場超過4萬本中文圖書最低6本500元、日外文雜誌銅板價30元起，除了書籍，也展出近7千張二手黑膠唱片199元起，還有萬件文具禮品5折起、首五日精選好物限量1折起。

像是不到百元即可入手《蜘蛛網中的女孩》電影書封版原文書、《迷宫中的將軍》翻譯小說、日本HIGHTIDE筆記本。奇幻小說《冰與火之歌第一部：權力遊戲》與浪漫喜劇電影《瘋狂亞洲富豪》原文書只要199元；村上春樹《刺殺騎士團長》原文書、日本鎌倉知名文具店kotori午餐袋等，都是低於5折的年度最優惠，精打細算的書迷別錯過到場挖寶的機會。

同時現場也有許多適合兒童閱讀的童書與玩教具，包括《冰雪奇緣2》原創繪本、英國幼幼遊戲書LADYBIRD出版的經典童謠硬頁書，以及《The 12 Days of Christmas》等多款耶誕主題繪本，最低139元起。

原價千元的韓國玩具品牌MIMI小朵莉韓式炸醬麵烹飪組，展場1折後150元就能整組帶回家；Disney Ooshies盲包公仔1折後只要8元，屁屁偵探小公仔也是1折價20元，銅板價就能帶回家。

此外，誠品線上也有購書回饋，即日起至12/31推出「月月樂讀」活動，誠品會員每月可享50元購書金（限誠品線上使用），11/30前於誠品線上購買中文、外文、兒童圖書/雜誌單筆滿1,500元，可再獲得花蓮富里有機米1公斤一包。

誠品 日本

延伸閱讀

只要1個銅板！韓國奶油吐司「Isaac」銅板價開吃「BBQ醬烤雞腿」，加點必吃爆款「烏沙生乳吐司」

繪本作家玉米辰奪大獎發文狠酸 王國材澄清：書印好絕不會要求銷毀

獨／被罵「綠茶心機重」 朵莉大哭失眠喊冤：不知在拍

誠品董事長吳旻潔用力開店 大小並進

相關新聞

國王製表師的再進擊！萬寶龍計時碼表批新衣大秀法式美

不少瑞士高級鐘表品牌之所以歷久彌新，正因為堅守了古典的美學核心，並披上了隨時代更迭的風格新衣。近期萬寶龍（Montbla...

悠遊卡公司再推「3D大師球悠遊卡 」 每組2顆售798元

悠遊卡公司自2019年起發行「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」以來，每年的新品皆讓訓練家們趨之若鶩，今年再度推出「寶可夢造...

必勝客比薩、肯德基雞塊只要11元！雙11優惠只有3天

為歡慶雙11，必勝客×肯德基推出的「PK雙饗卡APP」，自11月9日起，限時3天推出加碼活動，包括個人比薩、上校雞塊分享...

首度攜手大專院校第19屆夢想資助計畫KEEP WALKING起跑

由全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）所發起的「第19屆夢想資助計畫KEEP WALKING」正式起跑，以「我...

麗寶OUTLET 6周年慶 家電商品帶動業績成長2成 FILA特賣1折起

麗寶OUTLET MALL正舉辦6周年慶，首5日因高單價家電與家用品類商品帶動，業績較去年成長2成，還有全台獨家FILA...

全家便利商店Let’s Café╳金馬聯名杯登場！特濃系列限時優惠2杯99元

電影界年度大事第59屆金馬獎即將登場，全家便利商店Let’s Café第4度與金馬影展合作，推出Let’s Café期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。