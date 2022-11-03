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八月堂×Hello Kitty！聯名酷冰杯、手提袋通通帶回家
跨界聯名總是能帶來新話題！連鎖可頌品牌「八月堂」本次攜手三麗鷗明星「Hello Kitty」，聯名推出酷冰杯、手提袋等週邊產品，讓粉絲們可以加購回家。11月11日起，全台門市還會推出聯名包裝與紙袋，讓Hello Kitty陪伴大家一起享用可頌。
八月堂首度聯名Hello Kitty推出週邊產品，分別為「HAZUKIDO X Hello Kitty 聯名酷冰杯」、「HAZUKIDO X Hello Kitty 聯名手提袋」。兩款產品以時下流行的奶茶色系為基底，搭配上淡粉紅色的Hello Kitty，營造出柔美的氣質。同時Kitty手中還抱著一顆可頌，模樣十分可愛，也為粉絲們帶來療癒的力量。
11月11日起，只要於全台八月堂門市消費，當日不限金額加價299元，就可加購「聯名酷冰杯」；11月25日起，當日不限金額加價119元，則可加購「聯名手提袋」，數量均有限，售完為止。此外在11月11日起，全台門市也會換上HAZUKIDO X Hello Kitty 聯名6入盒包裝及紙袋，等著粉絲們帶回家。
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