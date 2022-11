八月堂×Hello Kitty！聯名酷冰杯、手提袋通通帶回家

跨界聯名總是能帶來新話題!連鎖可頌品牌「八月堂」本次攜手三麗鷗明星「Hello Kitty」,聯名推出酷冰杯、手提袋等週邊產品,讓粉絲們可以加購回家。11月11日起,全台門市還會推出聯名包裝與紙袋,讓Hello Kitty陪伴大家一起享用可頌。

八月堂首度聯名Hello Kitty推出週邊產品,分別為「HAZUKIDO X Hello Kitty 聯名酷冰杯」、「HAZUKIDO X Hello Kitty 聯名手提袋」。兩款產品以時下流行的奶茶色系為基底,搭配上淡粉紅色的Hello Kitty,營造出柔美的氣質。同時Kitty手中還抱著一顆可頌,模樣十分可愛,也為粉絲們帶來療癒的力量。