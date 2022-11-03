保時捷和Land Rover聯名精品男裝 這車實在太帥了

速度與力量兼具的汽車始終是男士最愛；男裝精品與汽車的聯名更是許多男性心目中的夢幻逸品。來自德國的Porsche x BOSS今年秋冬第8度攜手推出聯名系列，而本季的形象廣告更特地歡慶兩大德國品牌由來已久的合作關係：1972年，BOSS首度贊助Porsche賽車，時隔50年，典藏924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車共同亮相廣告大片，向過往榮耀致意、同時也展望未 來。 而聯名服裝系列多採用可持續性材質製作，以黑、白及亮眼的鮮橘色為主色調。重點單品則包括有遵循可持續時尚理念打造的極簡Olivenleder®皮衣外套、休閒Polo衫、保暖運動衫、經典T恤、時髦運動鞋以及標誌性弧線絎縫外套。

而強調生活美學的義大利品牌Berluti，則宣布與從專業越野車起家的Land Rover攜手，推出全新定製版Land Rover骨董車。 訂製車以Land Rover最早的一款專業四驅越野車Land Rover1963年的經典車型為藍本。超輕鋁製車身採用Land Rover經典的沙色，搭配佈滿Berluti Scritto圖紋的可拆卸帆布頂篷，7座座椅採用Venezia皮革搭配品牌經典的可可棕Patina染色。車內以Berluti經典包袋中巧妙的夾層設計為啟發增加存儲空間，新增隱藏式口袋和儲物盒。訂製車搭載2.3-77馬力的四缸汽油引擎，僅微調動力轉向和碟煞。 配件則包括旅行毯、Nino手拿包和鑰匙圈、Berluti專為徒步旅行而打造的改良款雙肩背包，以及一款由帆布和皮革製成的兩人用吊床。細節都可提供客製化服務。 PORSCHE X BOSS鮮橘色連帽防水機能性外套，17,400元。圖／BOSS提供 Berluti宣布與Land Rover攜手推出全新定製版Land Rover骨董車。圖／Berluti提供 2.Porsche x BOSS 2022秋冬系列形象圖 PORSCHE X BOSS黑色彈性單寧長褲，9,900元。圖／BOSS提供 Berluti宣布與Land Rover攜手推出全新定製版Land Rover骨董車。圖／Berluti提供 PORSCHE X BOSS黑色logo印花T恤，4,800元。圖／BOSS提供 Berluti宣布與Land Rover攜手推出全新定製版Land Rover骨董車。圖／Berluti提供 經典924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車共同亮相Porsche x BOSS 2022秋冬系列廣告大片。圖／BOSS提供 經典924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車共同亮相Porsche x BOSS 2022秋冬系列廣告大片。圖／BOSS提供