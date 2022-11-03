快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

柯文哲一句「坐一望二」 恐讓黃珊珊陷入棄保危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保時捷和Land Rover聯名精品男裝 這車實在太帥了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
PORSCHE X BOSS黑色皮革拼接運動鞋，13,400元。圖／BOSS提供
PORSCHE X BOSS黑色皮革拼接運動鞋，13,400元。圖／BOSS提供

速度與力量兼具的汽車始終是男士最愛；男裝精品與汽車的聯名更是許多男性心目中的夢幻逸品。來自德國的Porsche x BOSS今年秋冬第8度攜手推出聯名系列，而本季的形象廣告更特地歡慶兩大德國品牌由來已久的合作關係：1972年，BOSS首度贊助Porsche賽車，時隔50年，典藏924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車共同亮相廣告大片，向過往榮耀致意、同時也展望未 來。 而聯名服裝系列多採用可持續性材質製作，以黑、白及亮眼的鮮橘色為主色調。重點單品則包括有遵循可持續時尚理念打造的極簡Olivenleder®皮衣外套、休閒Polo衫、保暖運動衫、經典T恤、時髦運動鞋以及標誌性弧線絎縫外套。

而強調生活美學的義大利品牌Berluti，則宣布與從專業越野車起家的Land Rover攜手，推出全新定製版Land Rover骨董車。 訂製車以Land Rover最早的一款專業四驅越野車Land Rover1963年的經典車型為藍本。超輕鋁製車身採用Land Rover經典的沙色，搭配佈滿Berluti Scritto圖紋的可拆卸帆布頂篷，7座座椅採用Venezia皮革搭配品牌經典的可可棕Patina染色。車內以Berluti經典包袋中巧妙的夾層設計為啟發增加存儲空間，新增隱藏式口袋和儲物盒。訂製車搭載2.3-77馬力的四缸汽油引擎，僅微調動力轉向和碟煞。 配件則包括旅行毯、Nino手拿包和鑰匙圈、Berluti專為徒步旅行而打造的改良款雙肩背包，以及一款由帆布和皮革製成的兩人用吊床。細節都可提供客製化服務。

PORSCHE X BOSS鮮橘色連帽防水機能性外套，17,400元。圖／BOSS提供
PORSCHE X BOSS鮮橘色連帽防水機能性外套，17,400元。圖／BOSS提供
Berluti宣布與Land Rover攜手推出全新定製版Land Rover骨董車。圖／Berluti提供
Berluti宣布與Land Rover攜手推出全新定製版Land Rover骨董車。圖／Berluti提供
2.Porsche x BOSS 2022秋冬系列形象圖
2.Porsche x BOSS 2022秋冬系列形象圖
PORSCHE X BOSS黑色彈性單寧長褲，9,900元。圖／BOSS提供
PORSCHE X BOSS黑色彈性單寧長褲，9,900元。圖／BOSS提供
Berluti宣布與Land Rover攜手推出全新定製版Land Rover骨董車。圖／Berluti提供
Berluti宣布與Land Rover攜手推出全新定製版Land Rover骨董車。圖／Berluti提供
PORSCHE X BOSS黑色logo印花T恤，4,800元。圖／BOSS提供
PORSCHE X BOSS黑色logo印花T恤，4,800元。圖／BOSS提供
Berluti宣布與Land Rover攜手推出全新定製版Land Rover骨董車。圖／Berluti提供
Berluti宣布與Land Rover攜手推出全新定製版Land Rover骨董車。圖／Berluti提供
經典924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車共同亮相Porsche x BOSS 2022秋冬系列廣告大片。圖／BOSS提供
經典924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車共同亮相Porsche x BOSS 2022秋冬系列廣告大片。圖／BOSS提供
經典924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車共同亮相Porsche x BOSS 2022秋冬系列廣告大片。圖／BOSS提供
經典924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車共同亮相Porsche x BOSS 2022秋冬系列廣告大片。圖／BOSS提供

品牌 廣告 德國

延伸閱讀

富少三度酒駕…開保時捷撞死空少辯「時速40」 75萬交保

美聯航空服員違規穿越馬路遭保時捷撞死 酒駕富商小聲懺悔：對不起

開興趣的嗎？　台南路上驚見Porsche計程車掀熱議

被反鎖保時捷Taycan 4S內！ 駕駛狂按喇叭警到場 超糗真相曝光

相關新聞

國王製表師的再進擊！萬寶龍計時碼表批新衣大秀法式美

不少瑞士高級鐘表品牌之所以歷久彌新，正因為堅守了古典的美學核心，並披上了隨時代更迭的風格新衣。近期萬寶龍（Montbla...

悠遊卡公司再推「3D大師球悠遊卡 」 每組2顆售798元

悠遊卡公司自2019年起發行「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」以來，每年的新品皆讓訓練家們趨之若鶩，今年再度推出「寶可夢造...

必勝客比薩、肯德基雞塊只要11元！雙11優惠只有3天

為歡慶雙11，必勝客×肯德基推出的「PK雙饗卡APP」，自11月9日起，限時3天推出加碼活動，包括個人比薩、上校雞塊分享...

首度攜手大專院校第19屆夢想資助計畫KEEP WALKING起跑

由全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）所發起的「第19屆夢想資助計畫KEEP WALKING」正式起跑，以「我...

麗寶OUTLET 6周年慶 家電商品帶動業績成長2成 FILA特賣1折起

麗寶OUTLET MALL正舉辦6周年慶，首5日因高單價家電與家用品類商品帶動，業績較去年成長2成，還有全台獨家FILA...

全家便利商店Let’s Café╳金馬聯名杯登場！特濃系列限時優惠2杯99元

電影界年度大事第59屆金馬獎即將登場，全家便利商店Let’s Café第4度與金馬影展合作，推出Let’s Café期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。