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清境農場假日人潮回復達9成 瓦萊黑鼻羊寶寶周末迎新
南投縣疫情趨緩以來，清境農場統計今年入園總人數達68萬2327人次，雖較疫情前略低，但人潮已明顯回流到以前的9成，加上特別引進的瓦萊黑鼻羊已經在高山大草原見客，不僅習慣了清境農場優質的高山畜牧環境，近來誕生可愛的瓦萊羊寶寶。
場長林中行表示，國人每逢假期都愛往高海拔景點旅遊，南投縣清境農場統計至10月底入園總人數迎來68萬人次，今年引進來自奧地利全球最萌小的瓦萊黑鼻羊，雖然臉部漆黑讓人摸不透五官，但姿態憨厚個性溫和，已經很習慣高山農場生活，成為清境農場新寵，歡迎民眾到清境農場與瓦萊黑鼻羊互動。
清境農場表示，近來周末假日入園人數都突破3000人以上，比去年同期平均多8萬，明顯恢復到疫情前水準，特別是青青草原、綿羊秀和馬術秀現場，滿滿的遊客擠滿座位區，即使是陡坡步道上也站滿了人，農場周末將在青青草原幸福秘境推出「瓦萊Happy親子派對」活動，將公開徵求瓦萊小羊命名結果。
場方指出，到訪的遊客不僅可以瞬間化身為牧羊人，和羊群近距離的互動，也可觀賞獨步亞洲的利比札馬術秀最新節目演出或參加馬術2天一夜、3天2夜專業版課程，為清境之旅留下美好回憶。
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