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超模度假被狗仔偷拍？原來是香奈兒的最新廣告創意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2022/23 Cruise度假系列由時尚攝影師Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Cruise度假系列由時尚攝影師Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供

香奈兒於今年五月於摩納哥（Monaco）的蒙地卡羅海灘（Monte-Carlo Beach）飯店發表2022/23 Cruise度假系列時裝秀，除了本週五即將於邁阿密重現，香奈兒也發表了這次於摩納哥由時尚攝影師Mikael Jansson拍攝的系列形象廣告，預告全系列將於11月16日起於專賣店全球上市。形象廣告選於充滿摩納哥氛圍的場景拍攝，搭配遠距鏡頭在模特兒看似不知情的情況下捕捉她的一舉一動，像是泳池畔漫步的Vittoria Ceretti，還有佇立甲板上或碼頭邊的Loli Bahia，透過精心編排營造不經意的錯覺。

本次形象廣告取材自舉辦系列時裝秀的Monte-Carlo Beach海灘飯店，還有狗仔偷拍的情境，一系列照片聚焦將香奈兒和摩納哥緊密連結的元素：「像是與法國的淵源、海灘飯店，還有前創意總監卡爾拉格斐用來度假與工作的La Vigie別墅。」Mikael Jansson說，「我是賽車迷，這系列揉合賽車符碼的創意讓我深受啟發。」

模特兒身穿如賽車方格旗圖騰的雙色泳衣、以網球運動為靈感的全白造型、繡上雙C LOGO珠飾的平紋針織洋裝，以及鑲滿亮片的連身衣與長褲套裝搭配高跟鞋與服飾珠寶配件……呈現運動感十足又不失精緻高雅的剪裁，傳遞Cruise度假系列的核心精神：致敬1910年代晚期嘉柏麗·香奈兒女士專為海灘度假而構思的服飾系列。

香奈兒2022/23 Cruise度假系列將於11月16日起於專賣店全球上市。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Cruise度假系列將於11月16日起於專賣店全球上市。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Cruise度假系列由時尚攝影師Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Cruise度假系列由時尚攝影師Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒發表於摩納哥拍攝的2022/23 Cruise度假系列形象廣告，圖／香奈兒提供
香奈兒發表於摩納哥拍攝的2022/23 Cruise度假系列形象廣告，圖／香奈兒提供
香奈兒發表於摩納哥拍攝的2022/23 Cruise度假系列形象廣告，圖／香奈兒提供
香奈兒發表於摩納哥拍攝的2022/23 Cruise度假系列形象廣告，圖／香奈兒提供

香奈兒 廣告

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