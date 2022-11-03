FENDI x PORTER二度聯名Baguette®包釋出！今起上市
今年9月9日，為慶祝品牌旗下最經典Baguette包款誕生25週年，FENDI特地回歸到包款紅起來的紐約舉辦一場別具義的時裝秀，秀上發表了多款粉絲非常期盼的聯名之作，包括與紐約珠寶品牌Tiffany的合作、與90年代代表女星Sarah Jessica Parker的合作系列，以及與日本專門製作箱包的品牌PORTER的聯名款。這系列運用PORTER著名的黏合尼龍布料打造的Baguette包共2種款式多種色彩，將自2022年11月3日起於全球FENDI精品店、fendi.com官網與PORTER表參道門市販售。
這是FENDI與PORTER合作的第二度合作。雙方曾於FENDI 2019-20 秋冬男裝系列首度攜手創作男裝Baguette包、並於2019年9月上市。這次歡慶25週年的設計，運用PORTER超輕耐用的原創尼龍布料，以創新結構賦予常規款和迷你款的Baguette包款更多樣化的背負方式：可以拿在手上、繫在腰間、肩背或斜背，讓Baguette包款更具運動風格及機能性。常規款推出黑色和土灰色，迷你款則是推出藍莓藍、紅色、淡粉色和芥末綠等顏色，黏合尼龍布料搭配銀色五金配件，並飾有FENDI與PORTER的特別聯品標籤。
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