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懷舊Pixel風太討喜 Burberry X Minecraft貼圖限時下載

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了穿上Burberry經典格紋元素衣著，與Minecraft聯名的獨家貼圖同時搭配了各式日常生活用語。圖 / Burberry提供
除了穿上Burberry經典格紋元素衣著，與Minecraft聯名的獨家貼圖同時搭配了各式日常生活用語。圖 / Burberry提供

結合即時溝通、多元支付、生活等多重功能的LINE已然是當下最流行的社群軟體。英倫時尚品牌Burberry的LINE官方帳號甫於11月1日上線，品牌同步加碼推出BURBERRY X MINECRAFT獨家限定貼圖，只要加入Burberry LINE官方帳號即可免費下載，並帶來懷舊、討喜的風格溝通新選項。

目前擁有約1.4億玩家、被使用者趣稱為「麥塊世界」的Minecraft，以懷舊的Pixel風格構建出所有人物、物品、動物、生物與建築，加上擁有無限的自由度因而讓玩家樂此不疲。該主題中將包含16張貼圖，全數結合了Burberry的經典元素如格紋、戰馬騎士，並將有貓頭鷹、鯊魚、獨角獸、小鹿、棕熊、天鵝與各式奇幻生物，而貼圖文字除了Hello、Thank You、Cool、Wait等生活用語，也包含了俏皮的「心累累」（A Little Chilly）、「抱抱」（Hug）、「冷靜點」（Keep Cool）、「快到了」（Near There）、「出發吧」（Let’s Go）。

覺得貼圖可愛、想玩遊戲？「BURBERRY：激發無限的自由」與其它15種免費遊戲模組，已可在Minevraft Marketplace下載。遊戲的開始是由Burberry戰馬騎士、Burberry動物王國和大自然守護者和平生活，但出現了名為Nexus的大魔王、破壞了和平，玩家必須穿越水、火、風、土等四個世界，各自蒐集1/4把的Thomas Burberry鑰匙，最終便可驅除Nexus，恢復世界和平。

沈浸在懷舊的像素（Pixel）電玩中的同時，現實中也可購買Burberry與Minecraft的聯名商品，全系列將帶來Waterloo風衣、印花運動衫、連帽長袖T恤、帽子與圍巾等配件，並自11月起在全球指定據點如台北101、紐約Spring Street、倫敦攝政街、東京表參道、韓國首爾清潭洞，限定販售。最後提醒：BURBERRY X MINECRAFT限定貼圖的下載期限為30天，預計直到11月30日為止，想下載？手腳要快了！

討喜的小鹿，以懷舊的Pixel風重新呈現。圖 / Burberry提供
討喜的小鹿，以懷舊的Pixel風重新呈現。圖 / Burberry提供
Burberry經典的格紋與戰馬騎士也出現在本次聯名貼圖中。圖 / Burberry提供
Burberry經典的格紋與戰馬騎士也出現在本次聯名貼圖中。圖 / Burberry提供
遊戲中的人物也將穿上Burberry經典格紋衣物，而包含「BURBERRY：激發無限的自由」與其它15種免費遊戲模組，已可在Minevraft Marketplace下載。圖 / Burberry提供
遊戲中的人物也將穿上Burberry經典格紋衣物，而包含「BURBERRY：激發無限的自由」與其它15種免費遊戲模組，已可在Minevraft Marketplace下載。圖 / Burberry提供
方塊狀的Pixel風貼圖，搭配文字後帶著英式的討喜與幽默。圖 / Burberry提供
方塊狀的Pixel風貼圖，搭配文字後帶著英式的討喜與幽默。圖 / Burberry提供
「BURBERRY：激發無限的自由」傳達了Burberry與Minecraft對於自然的欣賞，遊戲中並不時出現各種Burberry元素如經典的TB字樣。圖 / Burberry提供
「BURBERRY：激發無限的自由」傳達了Burberry與Minecraft對於自然的欣賞，遊戲中並不時出現各種Burberry元素如經典的TB字樣。圖 / Burberry提供
由Burberry推出與經典電玩Minecraft的聯名貼圖，只要加入Burberry官方帳號即可免費下載。圖 / Burberry提供
由Burberry推出與經典電玩Minecraft的聯名貼圖，只要加入Burberry官方帳號即可免費下載。圖 / Burberry提供

Burberry 貼圖

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