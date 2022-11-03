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長榮台北-慕尼黑今開航 吃得到米其林三星主廚餐
長榮航空今首航台北-慕尼黑航線，為了給旅客驚喜，長榮首航班特別調派三麗鷗彩繪機「星空機」飛航，並請來京都米其林三星主廚中村元計，為慕尼黑航線設計的餐點，全艙等旅客都可以品嘗到。
今首航儀式也找來世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍王策到場分享手沖咖啡的藝術，並提供所有旅客試飲特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡。
根據長榮航空規畫，台北-慕尼黑航線將以波音777-300ER或787機型飛航，每周飛航四班，未來每班航班都可以吃得到中村元計的餐點。
長榮航空表示，慕尼黑為德國重點商業大城，也是知名旅遊城市，除了聖母教堂、寧芬堡宮、國王湖、BMW博物館以及歐洲最大城市公園之一的英國花園外，位處慕尼黑郊區的新天鵝堡，更是迪士尼城堡的原型，堪稱「最接近童話的地方」，一年一度的慕尼黑啤酒節更被譽為全世界最盛大的節慶活動，也讓慕尼黑享有世界啤酒之都的美名。
為歡慶台北-慕尼黑開航，長榮航空推出開航特惠價，前往官網購買來回機票2萬7569元起（不含稅金及其他各項附加費）；旅行業者也規畫各式團體行程，前往慕尼黑10天6萬9900元起。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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