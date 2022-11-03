長榮台北飛慕尼黑今首航 林寶水：看好未來市場發展

瞄準疫後航空市場復甦，長榮航空今首航台北-慕尼黑航線，333個座位全滿座，這也是長榮航空10月暨台北-米蘭航線後，在歐洲又一新航點，這也讓長榮航空成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空今在桃機二航廈舉辦首航儀式，由長榮航空董事長林寶水、總經理嘉明總經理主持，包括外交部歐洲司長姚金祥、民航局長林國顯、德國在台協會副處長陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）、德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）等人都出席參與。

林寶水表示，這條航線在政府很多單位協助下，經過多年努力才拿到這個航權，這也代表長榮在歐洲的航點擴充到六個點，未來六個點可以互相串聯，有把握歐洲和台灣間的交流會因此增加，更重要的是，我們可以把遠東區的客人經過台灣，帶到歐洲，歐洲的旅客也可以經過台灣到東南亞、東北亞，有利台灣曝光度，也對民航業發展有助力。

林寶水也說，過去多少年來，德國南部一直都沒有直飛，所以今天首航，旅客都很興奮，今天首航都是滿，回來也是滿的，接下來也都不錯，也看好未來市場，我們會繼續努力；至於未來是否會飛貨運，還會再視情況去規畫。

林國顯說，長榮航空非常厲害，疫情一解封，兩周就先後開了米蘭、慕尼黑的航線。桃機這兩年多疫情期間也花了很多力氣整建機場，包括行李系統效率的提升，一個小時可以運到1萬6千件行李，所以應該不太會像很多國家的機場，出現行李堆積如山的場面。

林國顯也表示，第三航廈去年6月開工，目前已經立了1200多根鋼柱，預估兩、三年後會有一個很大的第三航廈，屆時北美飛東南亞、飛大洋洲、歐洲往東北亞、飛中國大陸都很方便，也希望各航空公司趕快回到桃機，把網路布建起來，大家更方便，價格也會更便宜。

姚金祥則說，去年台德簽訂新的航空服務協定，增加客貨班機班次，增加兩國人民的往來和交流有助於雙方經貿往來，今天的直航是台灣飛德國第二條的直航航線，也代表台灣和德國交流關係翻開新的一頁，意義重大。