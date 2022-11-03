土建築師打敗普立茲克獎大師 橫山書法館奪台灣建築獎

2022台灣建築獎昨公布得主。新世代建築師潘天壹設計的橫山書法藝術館奪得首獎。普立茲克獎得主庫哈斯與姚仁喜合作的北藝中心、普立茲克獎得主坂茂與石昭永合作的南美館，則與德光教會、巨大集團全球營運總部並列佳作。本土建築師打敗兩位普立茲克獎得主，評審形容，台灣建築獎得主潘天壹年紀雖輕，作品卻能同時展現「隽永中有淡淡驚喜」的兩種張力，為喧囂的時代帶來安定的力量，奪得今年建築獎首獎。

橫山書法館與埤塘為鄰，潘天壹以篆刻硯石為意象，將五個硯石內斂而分散地放置於埤塘旁，形成流動的書寫地景。評審認為本案利用東方的合院概念，塑造現代園林遊園式觀瞻，將書法的意境用建築表現。整體呈現安靜、平和、穩健，有驚奇但不吵雜，節奏疏密拿捏得宜。

評審團召集人劉培森指出，潘天壹將建築物拆散成尺度小的院落式組織，空間處理切合主題。他把內部空間的氛圍處理得非常好，讓人感到心靈的沉澱，節奏上又出現不同的層次。當訪客從外界進入內部，層次的處理非常精彩，感受水平空間的寧靜之時，看到天花板的結構，又能感受到趣味性。潘天壹年紀輕、卻有相當成熟的表現，「30年前覺得台灣建築水準差國際一大截，30年後覺得有許多年輕建築師慢慢冒出、令人欣喜。」

橫山書法藝術館從設計到完成花費四年。潘天壹透露，四年過程中「經歷很大的逆轉過程」，到現在都還覺得有一些「未完成」，希望透過獎項啟動學習和陪伴。他認為，建築作品並非完工之後便停止，「每個案子都是孩子、屬於這個地方、擁有自己的生命力」。迄今他每個月都會去看橫山書法館，「看地景如何陪伴民眾、繼續它的旅程」，也希望在建築的發展過程中，學習如何回應社會責任。

潘天壹是新世代建築師中，罕見從未出國留學的「土建築師」。問他心中的「台灣建築」是什麼？他形容是「只有在台灣才看得到的台灣建築」，從中可以找到社會、文化與產業脈動的浮現。他認為，台灣的大環境比較少談書法、台灣文化，因為資訊都是「和洋混合」的強勢文化衝擊，在這種衝擊之下，大家習慣浸泡在張力之中，失去對自己文化內在的表述。他認為，如果將台灣建築獎歷屆的建築師連起來，他們都在串連台灣的DNA，「只要串得下去，就能繼續往前走。」

談到獲得佳作的北藝中心，評審團指出，本案翻轉劇場結構，將三個劇場嵌入中央立方體，觀眾席突出於外側，造形美學直接而激烈，延續OMA追求概念性強的造型，雖然量體顯得過大，但在北中南的劇場之中，本案完成度相對高，包括概念的貫徹、前場後場和都市之間各種空間的呼應與細部上的整合都相當圓熟，每個細節都是整體概念的一部份。劉培森表示，庫哈斯擁有特殊的美學創作，雖然「台灣未必能習慣」，但他把概念美學發揮得淋漓盡致、對設計理念的堅持值得學習。

談到南美館二館，評審表示，南美館基地原本是地下停車場，設計難度相當高，建築師利用分散盒子堆疊是很好的解法，提供流暢又有彈性的展示空間。其屋頂遮陽造型隨著日照變化，在頂樓餐廳及入口大廳與中間走道造成光影變化，加上外部碎形結構、製造立體遊園的趣味性。而其多層次的平台和都市連結達到公共性，成為都市中具吸引力的空間。但施工品質未臻完善，是可惜之處。

談到潘冀設計的巨大集團全球營運總部，評審表示，其在中部科學園區的科技盒子叢林裡，以企業標誌為創意發想，結合自行車道，塑造如雕塑般具速度感與流動性的建築體。以民間企業總部而言，其公共性值得嘉許，包括對運動的倡議、對市民的開放等公益性，表現中規中矩且相當討喜，在科技叢林中一枝獨秀。